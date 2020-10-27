تردد قناة السعودية الرياضية 1 على جميع الاقمار الناقلة مباراة الأهلي السعودي والنصر من كأس خادم الحرمين الشريفين

السعودية الرياضية تعمل خلال هذه الفترة بكامل قوتها وخلال الفترة السابقة كانت تستعد بقوة لأنها تقوم بعرض الدوريات المختلفة التي يخوضها الفرق العربية والسعودية والتي تنقل على شاشتها لأنها تعد من أهم القنوات الرياضية بالمملكة السعودية والتي يعتمد عليها الكثير من المواطنين في متابعة البث الحي المباشر للدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وغيرها من المباريات تستحق المتابعة والتي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة و يتابعونها من بداية الموسم حتى نهايته وكل شخص لدي فريق قريب ومحبب لديهم يتابعه لحظة بلحظة ويود معرفة آخر التطورات من الأخبار الرياضية التي التي تتمكن قناة السعودية في توفيرها وعرضها على السادة المشاهدين أو بأول ومن خلال هذا المقال نوضح لكم ترددها لمشاهدة مباراة اليوم بين الأهلي السعودي والنصر تابعوا معنا.

تردد قناة السعودية الرياضية الجديدة hd

القمر التردد رموز التردد معدل الترميز تصحيح الخطأ التشفير 1 عرب سات 12149 عمودي 27500 6/5 مفتوحة 2 نايل سات 12284 عمودي 27500 6/5 مفتوحة 3 نايل سات HD 12149 أفقي 27500 3/4 مفتوحة 4 عرب سات HD 12015 عمودي 27500 3/4 مفتوحة

موعد نقل مباراة الأهلي السعودي والنصر على قناة السعودية الرياضية

الساعات مر سريعاً ولن يتبقى على أجواء لقاء اليوم الثلاثاء الموافق 27 من أكتوبر 2020 التي يخوضها فريق الأهلي السعودي ضد فريق النصر والتي تنقلها قناة السعودية 1 التي عرضنا لكم في السطور السابقة ترددها على جميع الأقمار، تذاع المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً حسب توقيت مصر والساعة الثامنة والنصف حسب توقيت السعودية على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية و معلق القناة على المباراة فهد العتيبي.