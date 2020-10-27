ترددات قناة الفجر الجزائرية الجديد El Fadjer TV|الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

لو كنت أحد المتابعين للمسلسل التاريخي الشهير قيامة المؤسس عثمان، ننشر لك الآن ترددات قناة الفجر الجزائرية الجديد El Fadjer TV، وذلك باعتبارها أحد القنوات الناقلة لهذا العمل التركي الضخم المتميز الذي يعرض الموسم الثاني له عقب النجاح الكبير الذي شهده الموسم الأول وكذلك الأجزاء الخمسة لمسلسل قيامة أرطغرل التي تعد بمثابة بداية قصة هذا العمل الدرامي التاريخي، ونظرا للجماهيرية الكبيرة للمسلسل، نستعرض الآن ترددات قناة الفجر الناقلة له على مختلف الأقمار الصناعية المتاحة.

ترددات قناة الفجر الجزائرية 2020

ننشر الترددات ليس فقط لمتابعة المسلسل وإنما للاستمتاع بالبرامج الحصرية المتنوعة.

ومن البرامج الشهيرة التي تنتجها القناة حصريا صحتك تاج، توب نت، الغاز من الجزائر، رسالة إلي الضمير، وبرنامج حدث في مثل هذا اليوم.

لذلك نقدم التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12034 H.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 56.

الجودة: SD.

تردد جديد على القمر الصناعي ياه سات

تردد: 12130.

معدل الترميز: 65.

تصحيح الخطأ: 27500.

الجودة: SD.

قيامة المؤسس عثمان

يتمتع مسلسل قيامة عثمان بجماهيرية كبيرة ممتدة في أنحاء الوطن العربي، ويتحدث عن فترة تأسيس الدولة العثمانية .

كما يظهر العمل كفاح عثمان بن أرطغرل ضد المغول والتتار والصليبين في سبيل تأسيس دولته.

بعد كل ما تقدم، نوضح مواعيد عرض حلقات الموسم الثاني من مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية.

يتم بث المسلسل كل يوم خميس أسبوعيا الساعة التاسعة مساء بتوقيت الجزائر، ، العاشرة مساء بتوقيت مصر

كما تقوم قناة الفجر بإعادة حلقة مسلسل قيامة عثمان يوم الجمعة الساعة .الثانية ظهرا بتوقيت الجزائر، الساعة ، الثالثة عصرا بتوقيت مصر.

كذلك يمكن لجمهور القناة الاستمتاع بمشاهدة باقة من البرامج الحصرية الناجحة بعد ضبط أحد الترددات التي عرضناها في هذا التقرير.