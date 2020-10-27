تردد قناة بين سبورت المفتوحة bein sports hd| آخر تحديث على نايل وعرب سات

نواصل تقديم ترددات القنوات الرياضية المفتوحة لمتابعينا للاستمتاع بأقوى البطولات ومن أهم القنوات تردد قناة بين سبورت المفتوحة bein sports hd التابعة لشبكة قنوات بي ان سبورت ن وتعد قناة رياضية مجانة مفتوحة متكاملة ، فهي تنتج برامج رياضية مميزة مواكبة للأحداث الرياضية حول العالم، كما أنها تعرض أهم المباريات في الدوريات العالمية والبطولات العربية والمحلية أيضا، وتشتري القناة حقوق بث المباريات المهمة التي يطلبها المهور، كما أنه تنقل بطولات الألعاب الرياضية الأخري .

قناة bein sports hd

ومؤخرا تزايد بحث الجمهور عن ترددات القنوات الرياضية التي تصدرت المشهد بين الفضائيات ومنها بالتأكيد قناة بي ان سيورت المفتوحة.

وذلك لتميزها في كل شيء وحرصها على تقوية إشارة البث الخاصة بها وعرض محتوى بصورة عالية الجودة و بتقنية صوت رائعة .

كذلك لكونها مجانية وغير مشفرة وبثها متواصل لا ينقطع على مدار اليوم.

وتبث القناة برامجها عبر الأقمار الصناعية نايل سات و عربسات،على تردداتها الجديدة التي سننشرها في الفقرة التالية من هذا المقال.



أحدث تردد لقناة بي ان سبورت المفتوحة

وكما وعدناكم، ننشر الترددات المحدثة الآن على الأقمار الصناعية المتاحة لكي تتمكنوا من ضبطها واستقبال القناة على الأجهزة المنزلية ومتابعتها علي شاشات التلفاز الخاصة بكم .

وكما أشرنا، فإن تنزيل القناة لا يلزمه اشتراك او دفع رسوم، والترددات الجديدة لها كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11566 .

الاستقطاب: افقي .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 .

التشفير: مفتوحة

كما ننقل التردد على القمر الصناعي عربسات

التردد: 12765 .

الاستقطاب: عمودي .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

التشفير: مفتوحة.

أخيرا ، نتمنى لمتابعينا أن يجد كل منهم ضالته من المباريات التي يفضلها والتي تعرضها القناة، ومنها الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والدوري الإسباني، وكذلك البطولات العربية المميزة.