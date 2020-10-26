تردد قناة ستار تي في التركية star tv الجديد2020 العارضة لمسلسل ابنة السفير

تردد قناة ستار تي في التركية star tv الجديد2020 تعد هذة القناة من القنوات التركية الهامة العارضة لأهم وأبرز المسلسلات التركية التي يحرص على مشاهدتها الملايين من المشاهدين ومنهم مسلسل “ابنة السفير” الذي ينتظره الكثير كل أسبوع لمشاهدته ومتابعة الجديد في أحداثه.

تردد قناة ستار تي في التركية star tv الجديد2020

تعد قناة ستار تي في من أقوى وأشهر القنوات التركية العارضة للمسلسلات التركية مجانا بدون اشتراك أو توقف على مدار الـ24 ساعة وبصوت وصورة فائقة الجودة حتى يستمتع المشاهد وهو يتابعها.

التردد الجديد لـ قناة ستار تي في على الأقمار الصناعية

يبحث الكثير من عشاق الدراما التركية التي أصبحت تنافس بقوة الدراما الخليجية والهندية، عن تردد قناة ستار تي في الجديد حتى يتمكنوا من ضبط أجهزة استقبالهم “الرسيفير” على التردد الجديد ليستمتعوا بكل ماتقدمة، وتسهيلا عليهم عملية البحث نقدم لهم من خلال “دليل الوطن” التردد على الأقمار الصناعية “نايل سات ، وتريكسات”.

تردد قناة ستار تي في التركية star tv الجديد2020 على النايل سات

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 10922.

معامل الترميز 27500.

الإستقطاب عمودي.

معادل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد القناة على القمر الصناعي تركسات الجديد