تردد قناة star tv ستار تي في 2020 الناقلة مسلسل أبنه السفير الحلقة 25 على نايل سات

تردد قناة ستار تي في الجديدة 2020، قناة ستار تي في من القنوات التي يتابعها عدد كبير جداً من محبي الدراما التركية وهذا لأن القناة تعرض أبرز مجموعة من المسلسل التركية الناجحة جداً الذي ينجذب إليها الكبير والصغير دون أن يشعرون بالملل لأن القناة حريصة على عرض محتوى مختلف وفريد من نوعه لكي تنال إعجاب متابعيها، تعمل قناة ستار تي في طوال اليوم بجودة عالية hd و بإشارة جيدة جداً تساهم في منع حدوث أي تشويش أو تقطيع في الصوت والصورة، منذ فترة طويلة امتلكت قناة ستار تي في حقوق نقل مسلسل أبنه السفير الذي لن يعرض إلا على عدد قليل من القنوات وهذا لأنه مسلسل مختلف جداً وتدور قصته عن قضية إجتماعية رومانسية مليئة بالأحداث المشوقة والتي يفضلها أعمار كثيرة.

من أشهر المسلسلات التي تنقلها قناة ستار تي في مسلسل حب أعمى و مسلسل حب للإيجار وغيرها من المسلسلات، تابعوا السطور التالية للتعرف على تردد قناة ستار تي في وموعد مسلسل ابنة السفير.

تردد قناة ستار تي في الجديدة 2020

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز نايل سات 10922 عمودي 27500 تركسات 12209 افقي 3000

موعد عرض مسلسل أبنه السفير الحلقة 25

يعرض مسلسل أبنه السفير على قناة ستار تي في كل يوم أثنين على مدار الأسبوع وتذاع الحلقة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية ، تدور أحداث المسلسل حول فتاة من أصل ثري والدها سفير تقع في حب شاب من الطبقة الفقيرة وهنا تحدث قصة حب تتحدى المستحيل للبقاء رغم كل المصاعب.