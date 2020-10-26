تردد قناة الجديد اللبنانية 2020 AL jadeed |أروع قنوات المنوعات

تمكنت قناة الجديد اللبنانية أن تحجز مكانا لها في المقدمة بين مئات القنوات الفضائية المنافسة، وننشر تردد قناة الجديد اللبنانية 2020 اليوم في ظل تصدر البحث عن تحديثات تردد AL jadeed 2020 مؤشرات كبرى المتصفحات، وهو أمر راجع لما تقدمه قناة الجديد اللبنانية من مواد إعلامية متنوعة ومتميزة وممتعة، كما تنقل قناة الجديد المسلسلات الحصرية الرائعة، وللتيسير على جمهورنا من محبي قنوات المنوعات نستعرض معا تفاصيل تردد القناة AL jadeed وفق آخر تحديث ورد إلينا من إدارتها.

تردد قناة الجديد اللبنانية AL jadeed 2020

كما ذكرنا، نعرض التردد ليمكن استقبال القناة بضبط أجهزة الاستقبال المنزلية على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 12130.

ثم الاستقطاب: رأسي .

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

أنجح البرامج

بعد الانتهاء من ضبط تردد القناة والتقاط إشارة البث الخاصة بها، يمكن لمتابعيها مشاهدة المسلسلات والبرامج الرائعة على شاشة الجديد الجذابة.

ومن المعروف أن القناة تنتج بشكل حصري مجموعة من البرامج المميزة.

وننشر الآن أبرز برامج قناة الجديد اللبنانية التي نالت إعجاب قطاع كبير من الجماهير على مستوى الوطن العربي كله ، وهي:

برنامج غفران، وبرنامج طوني خليفة.

برامج يسقط حكم الفاسد، و عمشان، ويوميات ثورة، وبرنامج بقعة ضوء.

برنامج أنا هيك.

انطلاقة القناة وتاريخها

قبل 22 عاما، بدأت القناة رحلتها واهتمت إدارتها منذ اليوم الأول بتقديم رسالة إعلامية هادفة ومميزة ومتوازنة، وهذا ما جعل قناة الجديد اللبنانية تنال رضا الملايين من مشاهديها في لبنان والعالم العربي بأسره.

ووسعت القناة الشريحة المستهدفة من الجماهير بتغيير وتنويع وتطوير المحتوى والمواد الإعلامية عدة مرات.

واستطاعت بمرور الوقت كسب قطاعات كبيرة من الجماهير وذلك من خلال حرصها على تحسين جودة البث وتقديم أقوى إشارة وأروع صورة وأنقى درجة صوت.