تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة Alkass |تابع البطولات والمباريات الدولية مجانا

تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة
التردد علي نايل سات
- التردد: 11919 .
- الاستقطاب: افقي .
- معامل تصحيح الخطأ:3/4 .
- معدل الترميز:27500
- التردد الثاني: 12149
- الاستقطاب: افقي .
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .
- معدل الترميز:27500
التردد على القمر الصناعي عرب سات
- التردد: 12245
- الاستقطاب: رأسي
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .
- معدل الترميز: 27500
مميزات Alkass tv وأهم البطولات
على مدار سنوات عملها، حرصت القناة الرياضية علي شراء حقوق بث الكثير من المباريات المهمة دوما.
كما تهتم بإرضاء المشاهدين من عشاق كرة القدم بعرض كبرى البطولات ومنها: دوري أبطال آسیا، کأس الاتحاد الآسيوي، کأس أمم أسيا،الدوري التونسي، الدوري القطري، کأس أمیر قطر.
كذلك تعرض القناة لمشاهديها العديد من البرامج الرياضية المتنوعة التي تنقل آخر تطورات كرة القدم علي المستويين المحلي و العالمي .
البرامج الرياضية الشهيرة
ومن أشهر برامج القناة التي تنتجها حصريا ما يلي:
- برنامج الحصاد.
- برنامج قبل الجولة
- كذلك برنامج ضيفنا
- برامج: المجلس ، جـرايــــد،برنامج الكرة العربية،عيالنا.
- برنامج تواصل، وبرنامج الحكـــــم،ثم برنامج 90 دقيقـــة.
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