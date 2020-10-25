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تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة Alkass |تابع البطولات والمباريات الدولية مجانا

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مع عودة الاهتمام بمتابعة أخبار والمباريات منذ استئناف النشاط الرياضي، يبحث الكثير  عن تردد قناة الكأس المفتوحة Alkass التي تنقل أشهر بطولات ومباريات الساحرة المستديرة كرة القدم العربية والعالمية وكل ما يتعلق بها لذلك  تعتبر قناة الكأس المفتوحة ضمن أوائل الاختيارات لمحبي متابعة الرياضة  وخاصة عشاق كرة القدم، وهذا يرجع لما تقدمه من مباريات حصرية عالمية و محلية، وكذلك لاهتمامها بنقل الجديد من أخبار الأندية والصفقات والانتقالات وأخبار النجوم ، وفي الآونة الأخيرة تصدر البحث عنها مؤشرات  المواقع البحثية في دول الخليج وجميع الأقطار العربية ، ويحرص الجميع على التقاط إشارة البث الخاصة بها ليتكنوا من مشاهدة المباريات والاطلاع على  الأخبار الرياضية، وننشر الآن أحدث تردداتها الذي يتيح  للمشاهد متابعة بصورة  عالية الجودة وصوت نقي مجانا بدون اشتراك.

تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة

التردد علي نايل سات

  • التردد: 11919 .
  • الاستقطاب: افقي .
  • معامل تصحيح الخطأ:3/4 .
  • معدل الترميز:27500
  • التردد الثاني: 12149
  • الاستقطاب: افقي .
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .
  • معدل الترميز:27500

التردد  على القمر الصناعي عرب سات

  • التردد: 12245
  • الاستقطاب: رأسي
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .
  • معدل الترميز: 27500

مميزات Alkass tv وأهم البطولات

على مدار سنوات عملها، حرصت القناة الرياضية علي شراء حقوق بث الكثير من المباريات المهمة دوما.

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كما تهتم بإرضاء المشاهدين من عشاق كرة القدم بعرض كبرى البطولات ومنها: دوري أبطال آسیا، کأس الاتحاد الآسيوي، کأس أمم أسيا،الدوري التونسي، الدوري القطري، کأس أمیر قطر.

كذلك  تعرض  القناة لمشاهديها العديد من البرامج الرياضية المتنوعة التي تنقل آخر تطورات كرة القدم علي المستويين المحلي و العالمي .

البرامج الرياضية الشهيرة

ومن أشهر برامج القناة التي تنتجها حصريا ما يلي:

  • برنامج الحصاد.
  • برنامج قبل الجولة
  • كذلك برنامج ضيفنا
  • برامج: المجلس ، جـرايــــد،برنامج الكرة العربية،عيالنا.
  • برنامج تواصل، وبرنامج الحكـــــم،ثم برنامج 90 دقيقـــة.
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