“جديد”تردد قناة mbc مصر 2 على نايل سات|تابع الآن أروع مسلسلات وبرامج

إلى جميع متابعي شبكة القنوات الشهيرة mbc وكل من يبحث عن الجديد فيها، ننشر تحديث تردد قناة mbc مصر 2 المفتوحة التي استحوذت على اهتمام ومتابعة ملايين المشاهدين في الدول العربية ، لتطورها المستمر وحرصها على إسعاد وإرضاء المشاهدين على اختلاف أذواقهم من المحيط إلى الخليج، كما أنها دوما تعرض كل ما هو حصري و مميز عبر قنواتها المتعددة والمتخصصة، فما بين إنتاج البرامج المختلفة ذات التخصصات المتنوعة على شبكة قنوات mbc ، وتقديم الأخبار، وشراء المسلسلات الجديدة والأفلام المرغوبة من المتابعين، والجانب الرياضي، وكذلك أحدث أخبار الموضة و المسابقات العالمية في مجالات الطبخ، يتنوع المحتوي ، لذلك نقدم تردد قناة ام بي سي مصر 2 أحد أهم و القنوات في هذه الشبكة المتميزة. تردد قناة mbc مصر 2 على النايل والعرب سات القمر الصناعي: نايل سات

التردد :- 11823 .

الاستقطاب :-رأسي .

معدل الترميز : 27500 .

معامل التصحيح : 5/6. تردد قناة MBC2 علي عرب سات تردد القناة: 11270.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: .5/6 برامج ام بي سي مصر 2 ثم إلى جانب أروع المسلسلات الحصرية والمسابقات الرائعة، تقدم القنا مجموعة من البرامج من إنتاجها الحصري. كذلك تتميز البرامج بأوقات مميزة للعرض والإعادة وببثها على قناة اليوتيوب الخاصة بالقناة. ومن أشهر وأروع البرامج ما يلي: صباحك مصري : وهو برنامج يهتم بالحياة اليومية في مصر.

برنامج مسرح مصر : الذي يتناول المسرحيات الكوميدية المسلية يقدمه فريق البرنامج و مع كل أسبوع تعرض مسرحية جديدة مختلفة

ثم البرنامج وايب اب : و هو برنامج مسابقات و تحديات.

Et بالعربي :و هو برنامج مهتم اكثر بالمشاهير و أخبارهم و آخر أعمالهم. يذكر أن هذه الشبكة الشهيرة تأسست في عام 2003 وما زالت تعمل منذ انطلاقها وحتى الآن دون توقف.

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