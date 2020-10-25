تردد قناة بي اوت كيو الرياضية beoutq|نايل وعرب سات أقوى البطولات والبرامج مجانا

تردد قناة بي اوت كيو
إليكم الآن أحدث ترددات شبكة القنوات الرياضية الشهيرة بي اوت كيو على نايل سات وعرب سات وهو كالتالي:
القمر الصناعي:نايل سات.
- التردد: 12344 .
- الاستقطاب: 27500 .
- معدل الترميز: عمودي .
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد: 12207 .
- الاستقطاب: 27500 .
- معدل الترميز: افقي .
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
قناة beoutq
حازت القناة منذ انطلاقها على إعجاب آلاف المتابعين في الوطن العربي وما زالت تحصد المزيد.
كما حصلت علي نسب مشاهدات عالية للغاية من محبي الرياضة، وبالأخص عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم .
وجاءت شهرتها وشعبيتها بسبب محتواها الرياضي الضخم من مباريات حصرية عالمية و محلية لكرة القدم والألعاب الجماعية والفردية الأخري .
كذلك اهتمامها بإنتاج وعرض البرامج الرياضية التي توفر للمشاهد معرفة كل ما يدور في عالم الرياضة.
و تبث قناة بي اوت كيو في جميع بلاد الوطن العربي و كذلك شمال أوروبا و الشرق الوسط و دول شمال إفريقيا.
و هي مميزة بين القنوات بعرضها لمحتواها مجانا بدون الحاجة إلى دفع اشتراكات شهرية ولا رسوم سنوية.
كما أنها تعرض المباريات و البرامج بجودة صورة عالية و تقنية صوت حديثة تمنحه درجة نقاء لا مثيل لها.
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