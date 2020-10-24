“تحديث”ترددات قناة طيور الجنة للأطفال على كافة الأقمار|أروع البرامج الحصرية

يتابع كافة المهتمين بشؤون الأطفال ترددات قناة طيور الجنة على نايل سات وعرب سات بعد التحديث، وذلك حرصا على استقبالها وضمها باستمرار إلى قائمة قنوات الأطفال المفضلة لإسعاد الأطفال من خلال متابعتهم لأروع البرامج والأغاني والأناشيد المصورة والتي يقوم ببطولتها مجموعة من الأطفال الموهوبين، وتحرص القناة على اتباع أحدث تقنيات البث وتقوم إدارتها بتغيير التردد للوصول لأقوى إشارة بث وأجود وأوضح صورة وأنقى درجة صوت، وننشر الآن ترددات قناة طيور الجنة بعد التحديث على كافة الأقمار المتاحة.

ترددات قناة طيور الجنة

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: (11315).

الاستقطاب: (عمودي).

معدل الترميز: (27500).

الاتجاه: (3/4).

التردد الجديد



القمر: (نايل سات).

التردد: (11391)

معدل الترميز: (27500).

معدل التصحيح: (6/5).

ترددات على العرب سات

التردد : 11632.

التردد: (11310).

معدل الترميز: (30000).

معامل تصحيح الخطأ: (3/ 2).

تردد جديد على نايل سات

التردد: 11310.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

برامج القناة

كذلك تنتج القناة باقة رائعة من البرامج والكليبات الترفيهية والتعليمية وتبثها بشكل حصري على شاشتها.

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كما إن من أروع البرامج والأناشيد التي تبثها قناة طيور الجنة على شاشتها هذه الباقة المحبوبة:

البرنامج الشهير اسم ومعنى.

برنامج بيت الحج.

كذلك برنامج ست البيت الصغيرة.

أيضا برنامج صوتك كنز.

كما تنتج أشهر الكليبات من الأغاني والأناشيد المميزة ومنها :

أغنية المكعبات.

ماما جابت بيبي.

أغنية شد الحبل.

أنشودة يوم ميلادك.

كليب قمر سيدنا النبي.

تعليم وترفيه

وأخيرا، عرضنا لحضراتكم في هذا المقال لمحة عن قناة طيور الجنة التي انطلقت عام 2008 وأسسها المهندس خالد مقداد وعائلته

كما ذكرنا تحديث تردداتها على النايل سات والعرب سات ليتمكن الصغار من الاستمتاع بفقراتها.

كما لا يفوتنا أن نشير إلى الجانب التعليمي الذي توفره القناة في إطار ممتع وشيق يعده نخبة من المتخصصين في إعداد المحتوى الخاص بالأطفال.