تردد قناة ميكي للأطفال MICKEY TV |شاهد أجمل أفلام ديزني

تردد قناة ميكي للأطفال MICKEY TV.. أصبحت قناة ميكي، في الوقت الحالي واحدة من أهم قنوات الأطفال والأكثر شهرة بين القنوات الفضائية التي تبث برامج الأطفال ، وذلك منذ انطلاق القناة في عام 2012 لتستطيع أن تجذب قلوب وعقول الأطفال بما تقدمه من أجمل الأفلام الكارتونية والتي تم إنتاجاها في مدينة ديزني الأمريكية، لنجد أن محركات البحث رصدت عدد كبير من البحث عن تردد القناة التي أصبحت موجودة في معظم البيوت العربية والتي تبث بجودة عالية ونقاء صوت وذلك من خلال بثها الفضائي على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة ميكي للأطفال MICKEY TV

استطاعت قناة ميكي MICKEY أن ترسم الفرحة على وجوه العديد من الأطفال لتستطيع أن تحقق نجاحاً كبيرا ً باهر النظير وغير متوقع حيث استطاعت أن تصل لذوق وميول العديد من الأطفال وذلك من خلال أجمل أفلام الكارتون الحصرية والمميزة، ثم بالإضافة إلى ذلك فإن القناة تقدم أجمل الأغاني والأناشيد الموسيقية الرائعة التي استحوذت على عقل الطفل و من ثم تناسبت مع ميوله، لتصبح قناة MICKEY TV هي الأكثر مشاهدة وتفضيلاً عند الكثير من الأطفال في مصر والوطن العربي، ومن ثم حرص موقع دليل الوطن على تقديم أحدث ترددات شهر أكتوبر والتي جاءت كالتالي:

تردد قناة ميكي الجديد على نايل سات



اسم القناة ثم القمر الصناعي ثم التردد معدل الترميز MICKEY TV Nilesat 7 west 11526 H 27500

برامج قناة Mickey 2020

تحرص قناة ميكي للأطفال أن تعرض العديد من المسلسلات والأفلام الكرتونية ومن ثم حازت على شهرة واسعة وحب العديد من الأطفال على مختلف أعمارهم السنية، وعلى سبيل المثال جاءت أفضل ما تقدمه القناة من برامج على النحو التالي: