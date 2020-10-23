تردد قناة بي ان سبورت 3 الناقلة مباراة برشلونة وريال مدريد من الدوري الإنجليزي 24/10/2020

قناة بي أن سبورت 3 التي تحرص على أنها توفر ما يبحث عنه المتابعين من مشاهدة المباريات الإنجليزية والأوروبية المختلفة التلي لن يتوقف البحث عنه وهذا لأن الجميع يشجعها، حالة من الترقب والانتظار بكل شوق لمتابعة أحداث لقاء الفريقين برشلونة وريال مدريد التي تشهد منافسة وأجواء قوية للغاية لأن كلا الفريقين عندما يجتمع يكون مليئ بالتحدي لأن كل منهم يريد أثبات قدرات وتكون المباراة ممتعة جداً، قناة بي أن سبورت 3 تشهد الحدث التاريخي بين برشلونة وريال مدريد ولذلك تمتلك البث المباشر لها بدون أي تشويش أو تقطيع وخلال هذه الفترة تحاول أن تعمل بكامل طاقتها و بأحدث الأمكانيات التي تمتلكها لكي يستمتع الجماهير المشاهد بأقوى الدوريات التي تنقلها كاملة قناة بي أن سبورت 3 بجودة عالية hd من أجل أن يستمتع بها جميع المتابعين و يرجى من سيادتكم متابعة السطور المتبقية للحصول على تردد قناة بي أن سبورت 3 ووعد عرض المباراة عليها.

تردد قناة بي أن سبورت 3 HD

القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12265. معدل التصحيح: 2/3. معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

أجواء و مباراة قوية جداً تعرض غداً السبت الموافق 24 من أكتوبر 2020 على قناة بي أن سبورت 3 التي يخوضها فريق برشلونة ضد فريق ريال مدريد من الدوري الاسباني الاسبوع السابع، تذاع هذه المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والتي تقام على أرض ملعب كامب نو.

مازال فريق ريال مدريد يحافظ على النقاط التي حصل عليها من المباريات السابق ويحتل الترتيب الثالث في الدوري مقابل 10 نقاط ويحتل فريق برشلونة الترتيب التاسع مقابل 7 نقاط ولا أحد يعلم ما الذي يحدث في مباراة الغد هل يستمر فريق ريال مدريد في الفوز أن يتعادل ويتقدم فريق برشلونة عليه.