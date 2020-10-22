ترددات طيور الجنة الجديدة على نايل وسهيل وعرب سات لأروع أناشيد وأغاني الأطفال

ما زال توقف إشارة بث قناة الأطفال الشهيرة طيور الجنة Toyor Al Janah ،يثير قلق الآباء والصغار معا، لذلك ننشر ترددات طيور الجنة الجديدة عبر نايل سات وسهيل سات وعرب سات، لإرضاء متابعينا وتجنيبهم مشقة البحث عن التردد بعد تحديثه، فمن المعروف أن شعبية قناة طيور الجنة اتسعت يوما بعد يوم منذ انطلاقها حتى أصبحت ممتدة بطول وعرض الوطن العربي، وذلك لتميز القناة وانفرادها بأسلوب خاص بها يرتكز على انتاج برامجها ومحتواها بشكل حصري ،وتوظيفها الأطفال لتوصيل هدف تربوي رفيع، لذك دخلت قلوب الملايين .

ترددات طيور الجنة الجديدة

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 11310

معدل الترميز: 30000

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10815 .

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

القمر الصناعي: عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات التردد: 11310

القبطية: عمودي V

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: عرب سات بدر6

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

لمحة عن القناة

كانت قناة طيور الجنة بدأت عملها في عام 2008، كأول قناة تقدم أغاني وكليبات للأطفال.

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ثم اهتمت بعرض أغاني الحروف العربية والإنجليزية وأسماء الحيوانات والألوان .

لذلك وجدت قناة طيور الجنة إعجابا واهتماما كبيرا من غالبية الأطفال في الوطن العربي باختلاف مراحلهم العمرية .

كما الآباء والأمهات في مصر و الشرق الأوسط يحرصون على تتبع تغيير تردداتها لضمان وجودها ضمن القنوات المفضلة لهم.

و بعد إعلان إدارة القناة تغيير التردد في مارس الماضي، أجرت تعديلات كثيرة في تقنيات البث لتحسينه والوصول به لأفضل مواصفات.

طريقة ضبط إشارة القناة Toyor Al Janah