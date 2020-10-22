تردد قناة توم وجيري 2020 على القمر نايل سات وشاهد أجمل أفلام الكرتون

تردد قناة توم وجيري 2020.. يبحث الآن العديد من أولياء الأمور في مصر والوطن العربي عن تـردد قناة طيور الجنة، والتي تتخصص في كافة برامج لأطفال من أناشيد وأفلام كرتونية خاصة أفلام تـوم وجيري، بالإضافة إلى العديد من المسلسلات والأفلام الكرتونية الأخرى المدبلجة بالغة العربية والتي استطاعت بهذا المحتوى أن تجذب قلوب وعقول العديد من الأطفال الذين أدمنوا مشاهدة تلك القناة وكذلك فإن أولياء الأمور يشعرون بالراحة والطمأنينة وصغارهم يشاهدون ما تبثه قنـاة تـوم وجيري ، حيث تحرص إدارة القناة على بث محتوى فضائي مميز يناسب زوق الأطفال وميولهم بدون إسفاف فقناة تـوم وجيري قناة آمنة تمام للأطفال .

تردد قناة توم وجيري 2020

استطاعت قنــاة توم وجيري المتخصصة في بث برامج الأطفال من خلال العمل على تحسين تردد القناة دائما بصفة مستمرة والتي تعمل على بث محتواها على مدار أل 24 ساعة، بدون توقف أو تشويش وبشكل مجاني وبدون فاصل مملة لتستطيع أن تحقق جماهيرية كبيرة من خلال أفضل البرامج الكرتونية والتي تقوم ببثها على قناتها الفضائية، لتستطيع أن تجذب العديد من المشاهدين في معظم الدول العربية، بما تقدمه من أفلام حصرية ومميزة يبحث عن مشاهدتها العديد من الأطفال في الوطن العربي وكذلك أولياء الأمور، لذلك ينشر لكم موقع دليل الوطن لجميع متابعي القناة تـردد قـناة توم وجيري الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات، وذلك لتتمكنوا من الاستمتاع بأحلى البرامج وذلك بعد تنزيل التردد التالي:

القمر الصناعي : نايل سات

تـردد قناة توم وجيري: 11354

معدل الترميز: 27500

الاتجاه: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

الجودة : SD

برامج قناة توم وجيري

تحرص قنـاة توم وجـيري الفضائية التي تعرض محتوى يناسب جميع الأطفال في معظم الأطوار العمرية على تعدد المحتوى الفضائي التي تبثه على شاشتها الفضائية، حيث تعرض العديد من البرامج و الأفلام الكرتونية المميزة والحصرية المختلفة والتي جاءت كالتالي: