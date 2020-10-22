تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة دور الثمانية من كأس مصر| تشكيل فريق الاتحاد

تردد قناة أون تايم سبورت.. في لقاء يشهد التواجد الجديد للقيادة الفنية للعميد حسام حسن الذي يقود مباراة فريقه الاتحاد السكندري وذلك عندما يواجه الليلة فريق المقاولون العرب في ثمن نهائي كأس مصر على ملعب ستاد السويس الجديد وستنقل المباراة قناة أون تايم سبورت في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة, والتاسعة مساءا بتوقيت السعودية، ووصل فريق سيد البلد للدور الثمانية من مسابقة كأس مصر موسم 2019/2020 بعد أن فاز على فريق أسوان في الدور الماضي بهدفين مقابل هدف بينما يدخل فريق المقاولون العرب تلك المواجهة بعد أن سحق فريق المصري البورسعيدي بأربعة أهداف دون رد.

تردد قناة أون تايم سبورت

في مباراة تجمع بين مديرين طموحين ولهم خبرات كبيرة في التعامل مع المباريات الهامة في كأس مصر, يدخل فريقي المقاولون العرب والاتحاد السكندري مباراة ربع النهائي من أجل تحقيق الفوز، فالعميد حسام حسن المدير الفني لسيد البلد يطمع في أن تتوج بدايته الأولى بالتأهل لدور نصف النهائي من المسابقة التي وصل للنهائي مرة قبل ذلك, بينما يدخل عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب والطامح بقوة لاستمرار نتائجه الجيدة بعدما ضمن المركز الرابع للدوري الممتاز والذي أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بأنه سيكون المؤهل للمشاركة بالكونفدرالية للموسم القادم، لذلك حرص موقع دليل الوطن على نشر تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب عبر تنزيل التردد التالي:

تـردد قناة أون تـايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 10853

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

الاستقطاب : أفقي

الجودة : SD-HD

تـردد قنـاة أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 10853

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

الاستقطاب : أفقي

الجودة : SD-HD

تشكيل الاتحاد لمباراة المقاولون

أعلن العميد حسام حسن المدير الفني الجديد لفريق سيد البلد، عن قائمة تضم 21 من لاعبي فريق الاتحاد السكندري والتي سيخوض بهم مباراة الليلة أمام كتيبة عماد النحاس حيث جاءت التشكيلة كما يلي.