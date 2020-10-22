تردد قناة دعوة الفضائية 2020 على النايل سات الناقلة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 30 اليوم

قناة دعوة الفضائية التي لن يتوقف البحث عنها وخاصتاً بعد قيامها بالإعلان رسمياً على عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم الثاني ولذلك لقيت القناة مصدر اهتمام الكثير الذين لا يتابعون سوى المحتوى التاريخي والديني وهذا تتخخصص به قناة دعوة الفضائية منذ بداية ظهورها على الساحة الفضائية، قناة دعوة من القنوات الشهيرة جداًَ والتي قامت من قبل بعرض المسلسل التاريخي أرطغرل وعرض على شاشتها مسلسل يوسف الصديق ومسلسل خالد بن الوليد وغيرها من المحتويات التاريخية والدينية الناجحة جداً الذي تزيد من أهمية القناة ومكانتها وسط باقي القنوات، قناة دعوة تعمل على مدار 24 على القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية hd و إشارة قوية فوق الممتاز وكل ما تعرضه القناة لا يكلف المتابعين أي شئ لأنها تعمل مجاناً و هدفها هو نشر الوعي والثقافة التاريخي ونشر الدين الإسلامي وإتباع السنن النبوية الصحيحة لأنها تعرض بجانب المسلسل برامج متنوعة ترقبو معنا لمعرفة تردد وموعد عرض قيامة عثمان عليها الحلقة 30 من الموسم الثاني.

تردد قناة دعوة الفضائية 2020

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10727.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 275800.

معدل التصحيح: 2/3.

الحلقة 30 من مسلسل قيامة عثمان على قناة دعوة

تقوم قناة دعوة الفضائية بعرض اليوم الخميس الموافق 22 من أكتوبر 2020 مسلسل قيامة عثمان الحلقة 30 بعد ساعات معدودة في موعده الرسمي الذي يكون في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وتعرض الحلقة غداً على قناة دعوة في الثانية بعد الظهر بتوقيت المملكة العربية السعودية