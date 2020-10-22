ترددات قنوات الأطفال على نايل سات وعرب سات “آخر تحديث”

نجمع لحضراتكم في هذا المقال باقة تضم ترددات قنوات الأطفال المتاحة على النايل سات ليك يتمكن أطفالنا الأعزاء من لاستمتاع ببرامجها وفقراتها بعد أن تقوموا بضبط الترددات واستقبال القنوات المخصصة للأطفال وضمها لقائم قنواتكم المفضلة في دقائق معدودة، ومنها قنوات (طيور الجنة – قناة مودي كيدز -قناة بيبي كيدز – طيور بيبي – توم وجيري، قناة ماجد، قناة ميكي) ، لذلك كونوا معنا

ترددات قنوات الأطفال

أولا: تردد قناة طيور الجنة التي تحظى بمتابعة ملايين الأطفال في الوطن العربي والحائزة على الدرع الماسي، ووفقا لآخر تحديث ، جاء ترددها كالتالي:

تردد قناه طيور الجنة

التردد :11315

القمر الصناعي : النايل سات

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : رأسي V

معدل تصحيح الخطاء : 5/6.

ثم نقدم الآن تردد قناه طيور بيبي الجديد للأطفال التي تعد واحدة من القنوات التابعة لمجموعة طيور الجنة.



قناة طيور بيبي

التردد :11393

القمر الصناعي : النايل سات

الاستقطاب : أفقي.

كذلك ننشر تردد قناة ماجد الشهيرة التي يتابعها ملايين الصغار:

التردد : 12221

القمر الصناعي : النايل سات

الاستقطاب : أفقي H

ثم ننتقل الآن إلى تردد قناة ميكي الجديد و ميكي كيدز

تعتبر قناه ميكي أحد اهم قنوات الأطفال وأشهرها ، وتميزت القناة بعرض أفلام الكرتون الرائعة.

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لذلك ننشر ترددها وهو كالآتي:

التردد : 11258

القمر الصناعي : نايل سات

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي H

معدل تصحيح الخطأ : 5/6.

تعتبر قناة ميكي كيدز من اهم قنوات الأطفال التي يحبها الأطفال .

لذلك ننشر ترددها الجديد وهو:

تردد قناة ميكي كيدز

التردد : 11603

القمر الصناعي : النايل سات

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي H

ثم معدل تصحيح الأخطاء : 3/4

تردد قناة توم وجيري

التردد:- 11252

معدل الترميز:-27500.

الاستقطاب:- أفقي.

ثم ننشر التردد على القمر الصناعي عرب سات

التردد:- 11353

معدل الترميز:- 7500.

الاستقطاب:- عمودي.

أخيرا، إليكم تردد قناة بيبي كيدز