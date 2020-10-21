جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وأياكس اليوم في بطولة دوري الأبطال

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وأياكس يترقب عشاق الساحرة المستديرة اليوم الأربعاء المباراة المهمة التي تجمع بين ليفربول الإنجليزي وأياكس الهولندي في دوري أبطال أوروبا وهي واحدة من المباريات القوية للغاية ويحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره أياكس في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب يوهان كرويف ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة للغاية خاصة وأنها تجمع بين فريقين كبيرين للغاية يبحث كل منهما على الفوز والتأهل لدور الـ16 من البطولة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وأياكس

ويمتلك كل فريق مجموعة من اللاعبين المميزين وهو الأمر الذي يمنح المباراة إثارة أكبر ومن المقرر أن تشهد المباراة اهتماما كبير من قبل الجماهير المصرية التي تتابع النجم محمد صلاح وتتمنى له التوفيق وتسجيل الأهداف في مباراة اليوم.

يتوجه ليفربول إلى أمستردام يوم الأربعاء متطلعا لتجنب تعثر المباراة الافتتاحية أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا كان كلا الفريقين سيصابان بخيبة أمل بسبب مآثرهما في المسابقة الموسم الماضي، وخاصة مضيفي الغد بعد فشلهم في التقدم من مجموعتهم.

ليفربول وأياكس

وهزت الإصابات التي لحقت بفيرجيل فان ديك وتياجو ألكانتارا الفائز باللقب ست مرات وسيحرص يورجن كلوب على ترجمة هذه المخاوف إلى أرض الملعب وزادت الكوارث في ليفربول خاصة في خط الدفاع أكثر بعد أن غاب جويل ماتيب عن التدريبات قبل المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا ضد أياكس ومن غير المرجح أن يسافر.

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غيابات ليفربول

يغيب الريدز بالفعل عن قلب الدفاع فيرجيل فان ديك ، الذي خرج لعدة أشهر بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي تتطلب جراحة، وخسارة ماتيب – الذي شوهد وهو يخرج من مستشفى في ليفربول في نهاية الأسبوع – يمثل ضربة أخرى وهذا يعني أن ليفربول من المرجح أن يصطف مع جو جوميز ولاعب الوسط فابينيو في قلب الدفاع.

كما لم يتدرب لاعب الوسط تياجو ألكانتارا ، الذي أصيب في ركبته في مخالفة أدت إلى طرد ريشارليسون لاعب إيفرتون في ديربي ميرسيسايد يوم السبت ، ومن غير المرجح أن يلعب لعب أياكس وليفربول بعضهما البعض مرتين فقط من قبل ، وجاءا في كأس أوروبا القديمة مرة أخرى في عام 1966، فاز أياكس 7-3 في مجموع المباراتين.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول واياكس امستردام

قناة beIN Sports HD 1

قناة Match Football 1

قناة SBS 6

قناة TV3 Sport 1 Dan

قناة Digi Sport 2 HD Romania

قناة beIN Sports HD 11 EN

قناة Futbol 1 HD

قناة BT Sport 2 HD

قناة Ziggo Sport Voetbal

قناة Polsat Sport Premium 2 HD

قناة Spiler 2 TV

قناة Orange Sport 2 Slovakia

قناة C More Sport 2 HD fin

قناة Tring Sport 3 HD

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