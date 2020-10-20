قيامة المؤسس عثمان kusuluş osman الموسم الثاني|ترددات اي تي في واليرموك

نتابع مع عشاق الدراما التركية الآن موعد عرض الحلقة الجديدة من الموسم الثاني للمسلسل التركي التاريخي الكبير قيامة المؤسس عثمان الذي تبثه قناة atv التركية وتتم ترجمته على بعض القنوات العربية أيضا، ويقوم ببطولته النجم التركي بوراك أوزجيفيت والذي يؤدي دور “عثمان” ، ووفقا لما نشره موقع “رينكنج”،فقد تصدر المسلسل قائمة الأعلى مشاهدة للعام الثاني على التوالي، إذ تمت مشاهدته خلال العام الجاري 2020 أكثر من 600 مليون مرة، وأكثر من 533 مليون مرة في العام الماضي 2019، ويتناول العمل مراحل تأسيس الدولة العثمانية، وما شهدته من صراعات مع المغول والصليبيين والفرس والروم. ، ويوضح كيف واجه عثمان الابن الأصغر لأرطغرل كل ذلك وتغلب عليه وأسس دولة كبيرة غنية وقوية ، ثم كون لها جيشا قويا واجه به أعتى الجيوش آنذاك .

قيامة المؤسس عثمان

وتعرض قناة ATV الحلقة الجديدة حصريا وقبل غيرها من القنوات كل يوم أربعاء أسبوعيا.

كما تنقله بعدها قناة اليرموك 2020 علي النايل سات.

كذلك تعتبر قناة اليرموك هي إحدى القنوات الفضائية الأردنية التي تعرض العديد من المسلسلات التركية .

وكان محرك البحث الشهير “جوجل” قد شهد عمليات مكثفة لمعرفة ترددات القنوات الناقلة للمسلسل .

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وذلك منذ إعلان بداية عرض الموسم الثاني من قيامة عثمان.

ترددات اي تي في atv التركية الفضائية

التردد على على نايل سات

التردد 10796 .

استقطاب 27500.

FEC : 5/6

الجودة : SD.

كما تبث أيضا على القمر الصناعي: تركسات

مدار القمر: 42.0°E.

التردد: 11628

الاستقطاب: (H) .

معامل الترميز: 27500.

FEC 5/6.

الجودة: SD

القمر الصناعي: أسترا