ترددات قناة زي ألوان على نايل وعرب سات|مسلسلات هندية Zee Alwan TV

الآن تحديث ترددات قناة زي ألوان الفضائية التابعة لشبكة القنوات الفضائية “زي” والتي انطلقت عام 2012 وأصبحت ترددات قناة زي ألوان الآن واحدة من اهم القنوات التي يبحث عنها الجمهور لعرضها محتوي مميز متنوع من الأفلام والمسلسلات المتعددة وخاصة الهندي منها، لذلك جذبت اهتمام و متابعة الكثير من المشاهدين في الوطن العربي ، ولعل جمهورها الأكبر بطبيعة الحال هو من عشاق الدراما و المسلسلات الهندية المدبلجة ، فهي تهتم بعرض كل ما هو جديد و حصري في عالم المسلسلات و الأفلام الهندية وتحرص على تدعيم شاشتها بالجديد دوما من أشكال الدراما الاجتماعية والعاطفية الرومانسية، والمثيرة، لذلك تجدها ترضي غالبية الأذواق لمتابعيها في العالم العربي.

ترددات قناة زي ألوان

كثرت عمليات البحث و التساؤلات حول تردد قناة زي ألوان يعرض لكم موقعنا اليوم احدث تردد لقناة زي الوان و الذي يمكنك من خلاله ضبط القناة علي جهاز الإرسال الخاص بك.

القمر الصناعي:نايل سات .

التردد:11418 .

الاستقطاب:عمودي .

معدل الترميز:27500 .

معامل تصحيح الخطأ:3/4

كما نعرض التردد على القمر الصناعي عرب سات، وهو كما يلي:

التردد:12111 .

الاستقطاب:عمودي .

معدل الترميز:27500 .

معامل تصحيح الخطأ:3/4.

مميزات القناة

ومن المعروف ان القناة قد اشتهرت بعرضها للدراما الهندية و المسلسلات المتنوعة والمدبلجة .

كما أنها تحرص على تطوير أسلوب أدائها وتواكب المستجدات في تقنيات البث ، كما تعمل على تحديث تردداتها لكي تضمن جودة البث وجمال ألوان الشاشة ونقاء الصوت.

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وتعرض القناة الأفلام و المسلسلات بجودة صورة عالية و جودة صوت رائعة مجانا تماما.

كذلك هي قناة مفتوحة وغير مشفرة منذ انطلاقها الأول، ولا تفرض على المتفرج دفع رسوم اشتراك لكي يتمكن من متابعة مسلسله المفضل .

كل هذه العوامل السابقة جعلت القاعدة الجماهيرية للقناة تتسع وأدت لاكتسابها شهرة كبيرة في وقت قصير جدا.