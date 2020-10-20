ترددات قناة زي ألوان على نايل وعرب سات|مسلسلات هندية Zee Alwan TV

ترددات قناة زي ألوان
كثرت عمليات البحث و التساؤلات حول تردد قناة زي ألوان يعرض لكم موقعنا اليوم احدث تردد لقناة زي الوان و الذي يمكنك من خلاله ضبط القناة علي جهاز الإرسال الخاص بك.
- القمر الصناعي:نايل سات .
- التردد:11418 .
- الاستقطاب:عمودي .
- معدل الترميز:27500 .
- معامل تصحيح الخطأ:3/4
كما نعرض التردد على القمر الصناعي عرب سات، وهو كما يلي:
- التردد:12111 .
- الاستقطاب:عمودي .
- معدل الترميز:27500 .
- معامل تصحيح الخطأ:3/4.
مميزات القناة
ومن المعروف ان القناة قد اشتهرت بعرضها للدراما الهندية و المسلسلات المتنوعة والمدبلجة .
كما أنها تحرص على تطوير أسلوب أدائها وتواكب المستجدات في تقنيات البث ، كما تعمل على تحديث تردداتها لكي تضمن جودة البث وجمال ألوان الشاشة ونقاء الصوت.
وتعرض القناة الأفلام و المسلسلات بجودة صورة عالية و جودة صوت رائعة مجانا تماما.
كذلك هي قناة مفتوحة وغير مشفرة منذ انطلاقها الأول، ولا تفرض على المتفرج دفع رسوم اشتراك لكي يتمكن من متابعة مسلسله المفضل .
كل هذه العوامل السابقة جعلت القاعدة الجماهيرية للقناة تتسع وأدت لاكتسابها شهرة كبيرة في وقت قصير جدا.
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