“هنا”ترددات قناة توم وجيري الجديدة لمتابعة أحدث أفلام الكرتون والإنيميشن

ترددات قناة توم و جيري الجديدة على النايل سات
- التردد: 11354 .
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500 .
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
تردد على العرب سات
- التردد: 11354 .
- الاستقطاب: عمودي .
- معدل الترميز: 27500 .
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
محتوى كرتوني رائع
تعتبر القناة الأشهر في عالم قنوات الأطفال فهي كما أشرنا هي تقدم محتواها بشكل مجاني تماما ما يزيد من متابعيها .
ويحب الأطفال ما تقدمه القناة لتسليتهم أو لتعلينهم أيضا، فتنوع محتواها الرائع ، واختلاف الفقرات لترضي أذواق الأطفال ، تجعل الجميع في حالة سعادة .
تحرص القناة على عرض افضل المسلسلات والأفلام الكرتونية التي يعشقها ويحبها كل طفل وكذلك افضل الأغاني والاستعراضات.
لذلك أصبحت القناة واحدة من اشهر و افضل القنوات للصغار والتي يحبها الأهالي والمعلمون أيضا.
أشهر الأفلام
ومن أشهر ما تقدم القناة من أفلام شهيرة:
فيلم كارتون toy story 1 ، فيلم كرتون toy story 2 ، فيلم كرتون toy story 3 ، كرتون bambi ، أفلام sleeping beauty ، كرتون beaty and the beast ، رائعة كرتون frozen 1 فيلم كرتون حلقات كرتون toy story 4 ، مسلسل كرتون the wizard ، frozen 2
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