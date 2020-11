“هنا”ترددات قناة توم وجيري الجديدة لمتابعة أحدث أفلام الكرتون والإنيميشن

محتوى كرتوني رائع، أحدث أفلام الإنيميشن ،متعة وإثارة مع مغامرات القط والفأر ، كل هذا وأكثر تجدونه عبر ترددات قناة توم وجيري الجديدة على القمر الصناعي النايل سات وكذلك العرب سات، وفق آخر تحديث، وهو ما سنوفره لحضراتكم في هذا المقال ليمكنكم استقبال القناة في الحال والاستمتاع مع الأطفال بكل جديد في عالم الكرتون والرسوم المتحركة، فمن خلال تلك القناة يمكن متابعة الجديد مجانا وبدون اشتراك، في اي من أوقات اليوم التي تناسبكم، لأن القناة الشهيرة تقدم بثا متواصلا على مدار اليوم بدون انقطاع وبأعلى مواصفات إرسال من حيث قوة الإشارة وجودة البث ونقاء الصوت ووضوح الصورة.

ترددات قناة توم و جيري الجديدة على النايل سات التردد: 11354 .

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 تردد على العرب سات التردد: 11354 .

الاستقطاب: عمودي .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 محتوى كرتوني رائع

تعتبر القناة الأشهر في عالم قنوات الأطفال فهي كما أشرنا هي تقدم محتواها بشكل مجاني تماما ما يزيد من متابعيها .

ويحب الأطفال ما تقدمه القناة لتسليتهم أو لتعلينهم أيضا، فتنوع محتواها الرائع ، واختلاف الفقرات لترضي أذواق الأطفال ، تجعل الجميع في حالة سعادة .

تحرص القناة على عرض افضل المسلسلات والأفلام الكرتونية التي يعشقها ويحبها كل طفل وكذلك افضل الأغاني والاستعراضات.

لذلك أصبحت القناة واحدة من اشهر و افضل القنوات للصغار والتي يحبها الأهالي والمعلمون أيضا.

أشهر الأفلام

ومن أشهر ما تقدم القناة من أفلام شهيرة:

فيلم كارتون toy story 1 ، فيلم كرتون toy story 2 ، فيلم كرتون toy story 3 ، كرتون bambi ، أفلام sleeping beauty ، كرتون beaty and the beast ، رائعة كرتون frozen 1 فيلم كرتون حلقات كرتون toy story 4 ، مسلسل كرتون the wizard ، frozen 2