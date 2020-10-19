تردد قناة بي أن سبورت 2 hd الجديدة على نايل سات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد اشبيلية دوري أبطال أوروبا

قناة بي أن سبورت وتردها الخاص الذي لن يتوقفون متابعي رياضة كرة القدم عن البحث عنها نظراً بكونها القناة الرياضية الوحيدة التي لها كامل الحق في نقل البث الحي المباشر لكافة البطولات والدوريات الأوروبية والإفريقية المختلفة وهذا لأنها تتمتع بكامل الأمكانيات و التقنيات الحديثة التي تجعلها في مقدمة عمليات البحث ومركز أول في أفضل القنوات الرياضية وهذا تم تقييمه منذ فترة طويلة من قبل متابعي ومحبي قناة بي أن سبورت 2 وهذا لأانهم وجدوا فيها كل ما يبحثون عنه ولم يجدو في أي قناة أخرى، نلاحظ دائماً يزداد البحث عن القنوات التي يتوفر بها كل شئ صوت جيدة وصورة واضحة وجودة عالية وإشارة قوية من أجل الاستمتاع بالأجواء دون شهور بالملل بسبب التقطيع والتشويش، تنطلق قناة بي ان سبورت 2 بعرض دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2020 ونقدم لكم ترددها لمن يحتاجة إليه على الجهاز للمشاهدة يومياً.

تردد شبكة قناة بي ان سبورت 2 hd

القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 11084. التشفير: مفتوحة Advertisements الاستقطاب: أفقي. التصحيح: 2/3. معدل الترميز: 27500.

موعد مباراة تشيلسي ضد اشبيلية

غداً الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2020 تقوم شاشة قناة بي ان سبورت 2 بعرض مباراة كلا الفريقين تشيلسي و اشبيلية اللقاء الأول في دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري والتي تذاع بشكل رسمي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والتي من المتوقع أنها تشد منافسة قوية للحصول على الفوز، تقام هذه المباراة على ارض استاد ستامفورد بريدج ويعلق فيها المعلق المعروف علي محمد علي وبعد انتهاء المباراة يقوم كبار محللي قناة بي أن سبورت 2 بتحليل المباراة.