حدث تردد قناة الكأس القطرية Al Kass Sports المفتوحة الرياضية الجديد على كافة الأقمار الصناعية

يعرض موقع دليل الوطن آخر تردد قناة الكأس القطرية Al Kass Sports المفتوحة الرياضية الجديد 2020 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، وبدر سات الذي يبحث عنه محبي رياضة الدائرة المستديرة “كرة القدم” في الوطن العربي والخليج وبالأخص دولة قطر، وبذلك يتصدر محركات البحث على جوجل، نظرا لتميزها في نقل المباريات وتغطية المسابقات الكروية العربية والعالمية نقلا حصريا مباشر، والان يمكنكم استقبال أهم قنوات الرياضة العربية بضبط مجموعة ترددات قناة الكأس الجديدة في السطور التالية لمشاهدة كل البطولات الرياضية بجودة عالية في أي وقت.

قناة الكأس القطرية Al Kass Sports

استطاعت قناة الرياضة القطرية أن تثبت نفسها كواحدة من أفضل القنوات المتخصصة في الرياضة ، خاصة مع استمرار المنافسة على الساحات الرياضية بين أقوى قنوات الرياضة على رأسها بي إن سبورت القطرية الأخرى، بإذاعة أفضل البرامج الحوارية والتحليلية، فضلا عن إذاعة العديد من البطولات الرياضية العالمية – العربية.

بدأ قناة الكأس منذ قرابة ١٤ عاما وتحديدا في عام ٢٠٠٦ تحت عنوان قناة الدوري والكأس لحساب شبكة الجزيرة، قبل تدشين ٨ قنوات منها بعضها ومفتوح، والبعض الآخر مشفر على غرار مجموعة أون سبورت.

تردد قناة الكأس القطرية Alkass

يمكن للمشتركين في باقة قنوات الكأس الرياضة القطرية غير المجانية ضبط التردد الجديد تحديث شهر أكتوبر، لمتابعة كل ما هو رياضي جديد بضبط أحد هذه التردادات على سبيل المثال:

القمر الصناعي:عرب سات

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التردد:القمر الصناعي

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: النايل سات

التردد:11919

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: بدر سات

التردد:12418

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

برامج قناة Alkass

تنقل قناة Alkass الصرح الإعلامي الرياضي المميز العديد من البطولات العالمية والقارية الهامة لعل منها على سبيل المثال:” كأس آسِيَا وَالكَأْس الْخَلِيجي.

كما تثبت العديد من البرامج الحوارية والتحليلية نرصدها منها على سبيل المثال لا الحصر: برنامج المجلس، و جـرايــــد، وكذلك برنامج الكرة العربية، وعيالنا، وكذلك البرامج التالية: