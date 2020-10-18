تردد قناة مدرستنا الجديدة 2020 لمتابعة شرح الدروس .. انتظروا انطلاق قناة مدرستنا الجديدة اليوم 18/10/2020 بعد قليل

تردد قناة مدرستنا العملية الأكثر بحثاً من أن أعلن عنها الدكتور طارق شوقي وزير التعليم من عدوة أيام ماضية، تطلق وزارة التربية والتعليم قنوات تعليمية من أجل أن يستفيد الطلاب جميعاً وتحسباً لأي ظروف طارئة تجعل الطلاب يتوقفون عن الذهاب للمدرسة بسبب الموجة الثانية للفيروس وهذا من أجل استمرار العملية التعليمية تحت أي ضغط وهذا ما دفعها في إطلاق قناة مدرستنا وعدم الإكتفاء بقنوات مصر التعليمية وهذا لأن الطالب يريد أن يحصل على المعلومة من مصادر موثوق بها وخاصتاً بعد أن كان يعتمد على الدورس الخصوصية التي أصبحت غير متوفرة منذ فترة بقرار رسمي من وزارة التربية والتعليم منعاً للتجمعات التي تشكل خطورة على سلامة الطلاب، خدمات كثيرة تعليمية أصبحت متوفرة أمام جميع الطلاب في كافة المراحل في جميع المواد الدراسية، تابعوا معنا التقرير التالية لمعرفة موعد بدء بث قناة مدرستنا الجديدة 2020.

تردد قناة مدرستنا التعليمية الجديدة 2020

القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 12303. Advertisements الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500.

موعد انطلاق قناة مدرستنا 2020

الموعد الرسمي المقرر لبدء البث الأول لقناة مدرستنا التعليمية الجديدة اليوم الأحد الموافق 18 أكتوبر 2020 وفقاً لما أعلن عنه سيادة الوزير طارق شوقي، تعرض قناة مدرستنا شرح الدروس لطلاب المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الإعدادية في جميع المواد التي يدرس فيها الطالب الفصل الدراسي الأول وتستمر في العمل والعرض على مدار 24 ساعة ويتم الإعلان فور تشغيل القناة عن مواعيد الدروس على مدار اليوم، قناة مدرستنا قناة مجانية تتكون من 3 قنوات كل واحدة منهم تقدم خدمات تعليمية مميزة لكي يستكمل الطلاب مسيرتهم التعليمية من أجل النجاح وتحقيق الذات لبناء مستقبل.