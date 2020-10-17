تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات 2020 “إشارة قوية”

يتيح موقعنا في هذا المقال لمتابعيه معرفة تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات 2020 وفق آخر تحديث وردنا ليتمكنوا من ضبطه واستقبال القناة التي تبث أروع البرامج والأغنيات الحصرية عبر ترددها الجديد على نايل سات الذي جرى تغييره مؤخرا لتوفير المزيد من جودة البث وقوة الإشارة، لهذا تزايد البحث عن الخاص بقناة الأطفال الشهيرة التي يفضلها الأطفال ليستمتعوا بصحبتها بمشاهدة أجمل البرامج وأروع الأغاني المصورة والأناشيد والبرامج المسلية الهادفة أيضا

تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات 2020

وينجذب الأطفال منذ سنوات عمرهم الأولى لتلك القناة وخاصة فيما يخص تعلقهم بأبطال أعمالها الذين هم من الأطفال في الغالب .

كما تعرض أفلام الكرتون التي ينتجها حصريا لها وتبثها على شاشتها فقط.

بعد هذه المقدمة، ننشر لحضراتكم الآن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات كما أتاحته إدارة القناة والذي جاء النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11315.

الاستقطاب: عمودي

معامل الترميز: 27500.

تاريخ الانطلاق

صعد نجم القناة منذ انطلاقتها الأولى عام 2008 ، وشكلت نقلة في عالم قنوات الأطفال ، وعرفها الجميع كأول قناة تليفزيونية متخصصة في مجال أغاني وبرامج الأطفال .

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ومن اهم مميزاتها اعتمادها في الغناء والتمثيل على الأطفال ما جعل برامجها خفيفة ومفيدة وقريبة من الجميع.

وهي ليست مجرد قناة أطفال ترفيهية عادية، وإنما هي نافذة ترفيهية ثقافية ممتعة للأطفال.

تطوير مستمر

وتعمل الإدارة على تحسين تخاطب الطفل وتعلمه خلال السنوات الأولى من عمره كل ما ينمي مهاراته الجسمانية والعقلية.

بذلت القناة جهدا متواصلا لتطوير محتواها وتحقيق التميز، ولذلك تضاعف عدد متابعيها وعشاقها .

ويتابع الملايين من الأطفال قناتهم المفضلة التي يطمئن لها الآباء والأمهات ويتركون اولادهم بصحبتها بأمان.