تردد قناة سكار تي في رعب 2020 Scare TV | استمتع بأجمل أفلام الإثارة والغموض

تردد قناة سكار تي في رعب 2020 Scare TV.. يبحث العديد من محبي أفلام الرعب والتشويق في الوقت الحالي عن تردد قناة سكار تي في رعب والتي برز نجمها في الفترة الحالية نظرا لما تعرضه من أقوى أفلام الرعب ولأكشن الذي يجذب العديد من متابعي مثل هذا المحتوى الذي يجمع بين الرعب والتشويق والإثارة , ومن ثم أصبحت قناة سكار تي في هي القناة رقم واحد للعديد من راغبي متابعة أفلام الرعب في العالم العربي، حيث تعرض القناة أجمل أقلام الرعب والتي لن تجدها سوى على تردد القناة وذلك على مدار اليوم دون انقطاع أو تشويش وبشكل مجاني.

تردد قناة سكار تي في رعب 2020 Scare TV

من بين كل قنوات الرعب المترجمة باللغة العربية لن تجد أفضل من قناة scare tv وذلك بالرغم من حداثة انطلاقها الفضائي فالقناة أصبحت أحد أبرز قنوات الرعب الفضائية والتي يتابعها العديد من محبي الغموض والتشويق لذا يرجع تفوقها على باقي القنوات الأخرى في الوطن العربي لما تعرضه على شاشتها الفضائية، من أجمل وأمتع وأفضل أفلام الرعب الحديثة والقديمة والتي قامت إدارة القناة بانتقائها بعناية فائقة، ومن ثم حرص موقع دليل الوطن على نشر أجدد ترددات قناة سكار تي في على القمر الصناعي نايل سات عبر التردد التالي:

تـردد قـناة سكـار تي في : 10872

معدل الاستقطاب: عمودي (v).

معامل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة : SD

برامج قناة scare tv

استطاعت برامج قناة سكار تي في رعب في فترة وجيزة أن تنال على ثقة ملايين المتابعين لأفلام الرعب في الوطن العربي، فهي قناة حديثة الانطلاق من أن تجذب إليها العديد من محبي أفلام الرعب ، والذين يبحثون دوما عن أحدث الأفلام والتي توفره دوما إدارة قناة سكار تي في على شاشتها الفضائية لذا نعرض لكم خريطة أفلام اليوم والتي جاءت كالتالي:

الدوميستيك PM 12:00 مساء

ثم سيعرض ليون المحترف PM 1:30 مساء

ثلج PM 4:00 مساء

ثم سيعرض 47 متر اسفل Down 7:00 مساء

الغابة PM 10:00 مساء

ثم سيعرض مكالمة واحدة فاتت PM 11:30 مساء

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