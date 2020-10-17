تردد قناة أم بي سي mbc 3 أطفال ٢٠٢٠ على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

تردد قناة أم بي سي mbc 3 أطفال ٢٠٢٠ .. يبحث العديد من الكبار ممن لديهم أطفال صغار عن أفضل القنوات للأطفال التي تقدم محتوى ترفيهي مسلي لأطفالهم، وهو ما يجعل تـردد قناة أم بي سي 3 هو الأكثر بحثا من جانب هؤلاء الكبار، إذ تقدم قـناة mbc 3 الكثير من أفضل برامج المسابقات التي يبحث عنها الطفل في العالم العربي الطفل والتي تقدم له النفع والتسلية، لذا فقنـاة mbc 3 تقدم محتوى متنوع للأطفال، فبالإضافة إلى برامج المسابقات التي تشتهر القـناة بتقديمها، فإنها أيضا تعرض العديد من الأفلام الكرتونية الشيقة والحصرية.

تردد قناة أم بي سي mbc 3 أطفال ٢٠٢٠

تمتاز قنـاة أم بي سي ٣ على عرض المعلومة التي يستفاد منها الطفل بجانب المحتوى الترفيهي والمسلي، حيث تحرص إدارة القنـاة على غرس قيم الأخلاق والمبادئ بجانب التسلية والترفيه، لكي تنشئ جيل من الأطفال يتمتع بالقيم المجتمعية الحميدة، كما تزيد قـناة mbc 3 من إضفاء روح المنافسة والتحدي بين الأطفال من خلال أجمل المسابقات التي تقدمها على شاشتها الفضائية على مدار اليوم بدون توقف وبشكل مجاني، ومن ثم حرص موقع دليل الوطن على نشر تحديث تردد قنـاة mbc 3 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات عبر تنزيل الترددات الآتية:

تـردد قناة mbc 3على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

الجودة : SD

تـردد قناة mbc 3 على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

الجودة : SD

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