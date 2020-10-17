تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد.. في مباراة نهائية مبكرة، يحل فريق النادي الأهلي نادي القرن ضيفًا على نظيره نادي الوداد البيضاوي المغربي، وذلك في إطار منافسات ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا والتي ستلعب اليوم السبت الموافق السابع عشر من شهر أكتوبر، على ستاد مركب محمد الخامس بالمغرب، وستقام المباراة في التاسعة، بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت المغرب ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، حيث ستكون مباراة الإياب يوم الأحد من الأسبوع القادم على ستاد القاهرة الدولي، لإسدال الستار عن المتأهل لنهائي البطولة الأعرق والأقوى في أفريقيا.

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد

تنطلق مباراة الأهلي المصري مع نظيره فريق الوداد المغربي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ، على ستاد “المُركب الرياضي محمد الخامس”، وسيتم بث اللقاء عبر قناة مفتوحة هي قناة “أرينا سبورت” والتي ستذيع المباراة عبر القمر الصناعي “Hellas SAT 39°E”، وتردد القناة هو 11135 القطبية: رأسي V الترميز: 30000، كما أن قناة beIN Sports HD 7، ستذيع المباراة عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي سهيل سات،،وتعمل قنوات بي أن سبورت على تقديم أفضل تغطية متميزة وحصرية لأبرز النزالات العالمية بمختلف المحطات الرياضية فهي تمتلك حقوق بث العديد من البطولات الرسمية العالمية التي تحظى بمتابعة الملايين من محبي الرياضة، لذلك حرص موقع دليل الوطن على تقديم تـردد القنـاة المـفتوحة الناقـلة لمبـاراة الأهلي والوداد والتي جاءت كالتالي:

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12604

معامل تصحيح الخطأ : 3/2

القطبية : أفقي

معدل الترميز : 27500

الجودة : hd

إشارة إرسال البث : DVB-S2

معدّل تردد الموجة :

تــردد قـناة بي أن سـبورت المفتوحة على القمر الصناعي سهيل سات

التردد : 11566

معدل الترميز : 27500

القطبية : أفقي

الجودة : hd

معامل تصحيح الخطأ : 3/2

إشارة إرسال البث : DVB-S2

معدّل تردد الموجة : 8PSK

تــردد قنـاة بـي أن سـبورت المفتوحة على القمر الصناعي يوتلسات سات