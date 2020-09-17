تردد قناة طيور الجنة المفضلة عند الأطفال على القمر الصناعي النايل سات بعد تحديث 2020

يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن تردد قناة طيور الجنة بعد تحديث عام 2020 على القمر الصناعي النايل سات، حيث تعتبر من أهم القنوات التي تبث محتويات الأطفال في الوطن العربي كله، وذلك لأنها تهتم بزرع القيم الجيدة في نفوس الأطفال وتحرص على تأسيس جيل جديد سوي أخلاقياً، وحصلت هذه القناة على عدد مشاهدات ضخم في جميع الدول العربية، بسبب النجاح التي حققته.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات 2020

حصلت هذه القناة على عدد مشاهدات عالي جداً من جميع أنحاء الوطن العربي، حيث يحبها الأطفال في جميع الأعمار، وتعمل القناة على مستوى اليوم، وتقوم بعرض محتويات هادفة ومسلية للأولاد بشكل مجاني على مدار 24 ساعة، بأفضل جودة، ويمكنكم الحصول عليها بكل سهولة من خلال إدخال الترددات الخاصة بها في الأماكن الخاصة بها على أجهزة الاستقبال، وهي:

التردد: 11315.

القمر الصناعي: النايل سات.

معامل الاستقطاب: عمودي.

الاتجاه: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

قناة طيور الجنة المفضلة عند الأطفال

تقدم هذه القناة محتويات متنوعة ومميزة للأطفال في جميع الأعمار، حيث تقدم برامج تعليمية بصورة تجذب الأطفال وتساعدهم على تعلم الكثير من الأشياء التي تؤهلهم للدخول إلى المدرسة، مثل الأرقام والحروف والألوان وأسماء الحيوانات وغيرها، وكذلك تنصحهم بالالتزام بالأخلاق الحميدة والسلوك الطيب عن طريق الأغاني المتحركة التي تساعدهم على فهم هذه النصائح والأخذ بها، ولذلك تعتبر الأولى في عالم الأطفال.