“إحداثيات بث مُؤكدة” إشارة تردد قناة سوريا درما Syrian Drama الجديد سبتمبر 2020 على النايل سات .. عرب سات

مع تزايد البحث عن تردد قناة سوريا دراما 2020 والتي تقدم الدراما السورية في أبهى صورها، فكان لِزاما علينا إعداد هذا التقرير عن تردد قناة سوريا دراما وهي القناة التابع ملكيتها لهيئة الإذاعة والتلفزيون السورية، وسنستعرض من خلال هذا التقرير ترددات قناة سوريا دراما على القمر نايل سات، وكذلك على القمر عربسات، كما سنستعرض أيضا أهم وأشهر الأعمال الدرامية التي تعرضها القناة على شاشاتها المتميزة، أما عن قناة سوريا دراما، فمن الجدير بالذكر أن القناة تبث وتقدم محتواها على مدار الساعة، بدون أي توقف أو انقطاع أو تشويش، كما تبث القناة محتواها بصورة مفتوحة مجانية بدون تشفير.

وتجدر الإشارة أن القناة قد تطور من نفسها خلال الفترة الماضية، واستطاعت قناة سوريا دراما أن تنافس بقوة على خريطة القنوات الدرامية، كما استطاعت القناة في الفترة والوجيزة الماضية أن تتربع على عرش القنوات الدرامية العربية من حيث نسب المشاهدة، وهذا بفضل المحتوى المتميز والتغطية الجغرافية الواسعة لبث القناة، هذا وقد تم انطلاق القناة منذ ما يقرب من 19 أعوام، وتحديداً في عام 2019.

تردد قناة سوريا دراما الجديد 2020 على نايل سات وعرب سات

هذا وقد عمدت قناة سوريا دراما في الفترة الأخيرة إلى الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية من خلال ما تقدمة من أعمال درامية وبرامج متنوعة، لهذا استحقت قناة دراما سوريا Syrian Drama TV أن تنال الرضا التام من متابعيها، ويمكن استقبال تردد قناة سوريا دراما على القمر نايل سات بعد التحديث الأخير للقناة على نايل سات، كما يمكن استقبال القناة أيضا على القمر عرب سات.

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اهم برامج قناة سوريا دراما

برنامج خيال الظل.

دراما خمسيات عن الهوى والجوى.

برنامج المشهد الفني.

ستديو دراما.

برنامج منمنمات

تردد قناة سوريا دراما Syrian Drama 2020 على الأقمار نايل سات وعربسات

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات 11179 27500 5/6 أفقي النايل سات 11180 27500 5/6 أفقي العرب سات 12054 27500 3/4 عمودي

أشهر الأعمال الدرامية التي قدمتها قناة الدراما السورية

مسلسل حنين

مسلسل طوق البنات

مسلسل وهم

مسلسل عريس الهنا

مسلسل سليمو وحريمو

مسلسل وعدتني يا رفيقي

مسلسل وحدن

مسلسل روزنا

مسلسل الرابوص

مسلسل ما بتخلص حكايتنا

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وتجدر الإشارة إلى أن قناة سورية دراما هي قناة تتبع ملكيتها للحكومة السوارية، فهي من قنوات التلفزيون العربي السوري، ومع الانطلاقة الأولى للقناة في يناير 2019، استهدفت القناة الجمهور السوري والعربي بأعمال درامية ناجحة، وما زالت تلك الأعمال عالقة بأذهان عشاق القناة ومتابعيها منذ لحظة بثها الأولى، كما تهتم القناة من خلال ما تقده من أعمال درامية وبرامج متنوعة بالقضايا المعيشية والحياتية للمجتمع السوري، وكذلك القضايا العربية.