“now” طريقة اشتراك مسابقة الحلم 2020 للفوز بجائزة 500.000$ في سحب الحلم القادم mydream.mbc.net

ننشر طريقة اشتراك مسابقة الحلم 2020 للفوز بجائزة 500.000$ في سحب الحلم القادم في رمضان 2020، حيث أعلنت مسابقة الحلم رسمياً عن قيمة الجائزة القادمة التي يمكنك الحصول عليها في حال الفوز في سحب الحلم القادم خلال شهر رمضان المبارك، فقد رصدت قناة mbc الفضائية مبلغ نصف مليون دولار أمريكي لرابح واحد فقط، وقد خصصت المسابقة موقعاً إلكترونياً لها للاشتراك من خلاله في سحب الحلم على نصف مليون دولار، حيث يتم كتابة رقم التليفون الخاص بك واختيار كود البلد التابع لها المشترك، ثم الضغط على أيقونة “اشترك الآن”، وبمجرد النقر على الأيقونة فأنت توافق على شروط وأحكام مسابقة الحلم، ومن يرغب في التعرف على شروط مسابقة الحلم 2020، يمكنه ذلك بالضغط على “الشروط والأحكام” عبر موقع مسابقة الحلم الرسمي الذي يمكنكم الدخول إليه مباشرةً عن طريق اتباع رابط موقع الحلم الإلكتروني المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع معاك يا وطن، كما يمكنكم الحصول على رقم الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 لجميع الدول العربية.

طريقة اشتراك مسابقة الحلم 2020

قامت شركة ام بي سي MBC تنظيم المسابقة الأكبر على الإطلاق بالوطن العربي وهي مسابقة الحلم 2020 التفاعلية التي تعمل على إتاحة الفرصة أمام جميع مشاهدي قناة ام بي سي الأولى الفضائية لتحقيق أحلامهم عن طريق الاشتراك في مسابقة الحلم 2020، وقد بدأت المسابقة اعتباراً من بداية العام الميلادي الجاري، ويمكنكم التعرف على موعد بداية المسابقة وموعد نهاية مسابقة الحلم من خلال التالي:

تم فتح باب طلبات الاشتراك في مسابقة الحلم اعتباراً من تاريخ 7 يناير 2020م.

تستمر مسابقة الحلم 2020 في استقبال طلبات الاشتراك في السحوبات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020م.

ومن يرغب في المشاركة في مسابقة الحلم الموسم الجاري، يمكنه ذلك خلال المدة الزمنية المحددة والمذكورة بالأعلى، وفي حال الرغبة في دخول في مسابقة الحلم بعد موعد الإغلاق المُحدد من جانب الشركة لأي سببٍ من الأسباب، فيعد هذا الدخول لاغياً ولا يتم النظر إليه من جانب المسابقة، ويمكنكم المشاركة الآن وفق طريقة اشتراك مسابقة الحلم 2020 المرفقة في التالي:

إرسال رسالة نصية على الرقم المرادف لبلدك تتضمن كلمة حلم أو dream أو reve.

الإجابة على السؤال التالي بشكل صحيح، وبذلك تكون قد أتممت المشاركة في مسابقة الحلم.

رقم مسابقة الحلم 2020

يتساءل العديد من المشاركين عن كيفية الفوز في مسابقة الحلم بالجائزة النقدية التي ترصدها المسابقة للرابح، وهنا نؤكد على أنه بعد القيام بإرسال رسالة نصية تتضمن إحدى الكلمات المذكورة على الرقم المختصر المرادف لبلدك، فبذلك تكون قد اشتركت في المسابقة بعد الإجابة على السؤال بشكل صحيح، وبذلك تكون مؤهلاً لدخول سحب الحلم القادم، ومن يرغب في الحصول على أرقام مسابقة الحلم للمشاركة الآن وفق طريقة اشتراك مسابقة الحلم 2020 المرفقة، يمكنه ذلك من خلال التالي:

رقم مسابقة الحلم المملكة العربية السعودية

مزود الخدمة الرقم تكلفة الرسالة STC Mobily Virgin Lebara Zain 858888 650444 300300 313131 755505 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 ريال

رقم الحلم الإمارات العربية المتحدة

مزود الخدمة الرقم تكلفة الرسالة Etisalat Du 5544 3636 3.15 درهم كل يوم و

5.25 دراهم للرسالة

رقم مسابقة الحلم مصر

مزود الخدمة الرقم تكلفة الرسالة Vodafone Etisalat Etisalat Orange Orange WE WE 95458 95450 95458 95450 95458 95450 95458 95450 5 جنيهات 5 جنيهات 5 جنيهات 5 جنيهات 5 جنيهات 5 جنيهات 5 جنيهات 5 جنيهات

رقم المشاركة في مسابقة الحلم العراق

مزود الخدمة الرقم تكلفة الرسالة Asiacell Korek Zain 2266 2180 2770 1200 دينار عراقي 1200 دينار عراقي 1200 دينار عراقي

رقم الاشتراك في مسابقة الحلم البحرين

مزود الخدمة الرقم تكلفة الرسالة Batelco VIVA Zain 94000 98885 94000 500 فلس 500 فلس Advertisements 500 فلس

رقم مسابقة الحلم الكويت

مزود الخدمة الرقم تكلفة الرسالة Zain STC Ooredoo 4242 4242 4242 500 فلس 500 فلس 500 فلس

طريقة اشتراك مسابقة الحلم 2020 عمان

مزود الخدمة الرقم تكلفة الرسالة Ooredoo Omantel 90434 90434 500 فلس 500 فلس

رقم الحلم الأردن

مزود الخدمة الرقم تكلفة الرسالة Orange Umniah Zain 94099 94099 94099 70 قرشاً 70 قرشاً 70 قرشاً

رقم حلم فلسطين

مزود الخدمة الرقم تكلفة الرسالة Jawwal Wataniya 1625 6144 3.5 NIS 3.5 NIS

رقم مسابقة الحلم سوريا

مزود الخدمة الرقم تكلفة الرسالة Syriatel MTN 1565 1555 75 ليرة سورية 75 ليرة سورية

رقم مسابقة الحلم المغرب

مزود الخدمة الرقم تكلفة الرسالة INWI Orange Maroc Tel 9669 9669 9669 9 دراهم 9 دراهم 9 دراهم

رقم الحلم تونس

مزود الخدمة الرقم تكلفة الرسالة Tunisie Telecom Ooredoo ORANGE 85819 85819 85819 1.44 DT 1.44 DT 1.44 DT

رقم الحلم الدولي

مزود الخدمة الرقم تكلفة الرسالة Thuraya Thuraya Thuraya 008821622775627 008821610109 008821622778021 حسب التعرفة الدولية للشركة

ويتم إتاحة المشاركة مسابقة الحلم موسم 2020 أمام جميع المشتركين من كافة أنحاء العالم للأفراد البالغين سن الرشد وفق قوانين الجنسية المعمول بها في بلادهم أو طبقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة أيهما أعلى.

وتمنع شركة mbc كافة العاملين لدى المنظم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة وأزواجهم أو أزواج أيٍ من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أيضاً من الاشتراك في المسابقة، ومن يرغب في الحصول على رقم الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 المرادف لبلده يمكنه ذلك من خلال الجداول المرفقة، كما يمكنكم التعرف على طريقة اشتراك مسابقة الحلم 2020 من خلال المقال عبر موقعنا موقع معاك يا وطن.