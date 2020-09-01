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قواعد التوزيع الجغرافي للتنسيق 2020 اساسيات التوزيع الجغرافي للكليات والمعاهد

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يجب علي طلاب الثانوية العامة المصرية قبل تحديد الكليات والمعاهد في رغبات مكتب التنسيق يجب علي الطلاب أن يكونوا علي علم تام بتفاصيل قواعد التوزيع الجغرافي للتنسيق 2020، ويترقب طلاب الثانوية العامة مستوفي شروط الحد الادني للمرحلة الثانية بدء التنسيق وتسجيل رغبات القبول بالجامعات  والمعاهد الحكومية والخاصة وسنتابع معكم أيضا رابط معرفة تنسيق الكليات 2018 عبر بوابة الحكومة المصرية لطلاب الثانوية العامة علمي وادبي، وذلك لتحديد توقعات تنسيق الثانوية العامة 2020

قواعد التوزيع الجغرافي

نتابع معكم قواعد التوزيع الجغرافي فقد تم إعلان جداول التوزيع الجغرافي ليكون في 3 مجموعات (أ، ب، ج) ويكون ترتيب رغبات الطلاب للكليات التي يرغبون الالتحاق بها مترتبة من (أ) إلى (ج)، ويجب أن يختار الطالب كليات النطاق الجغرافي (أ) أولا ولا يستطيع البدء في اختيار كليات النطاق الجغرافي (ب)، قبل أن يستكمل اختيار جميع كليات النطاق الجغرافي (أ).

مقالات هامة عليك متابعتها

التوزيع الجغرافي للكلياتقواعد التوزيع الجغرافي للتنسيق 2020 اساسيات التوزيع الجغرافي للكليات والمعاهد 1 قواعد التوزيع الجغرافي للتنسيق 2020 اساسيات التوزيع الجغرافي للكليات والمعاهد 2 قواعد التوزيع الجغرافي للتنسيق 2020 اساسيات التوزيع الجغرافي للكليات والمعاهد 3 قواعد التوزيع الجغرافي للتنسيق 2020 اساسيات التوزيع الجغرافي للكليات والمعاهد 4 قواعد التوزيع الجغرافي للتنسيق 2020 اساسيات التوزيع الجغرافي للكليات والمعاهد 5 قواعد التوزيع الجغرافي للتنسيق 2020 اساسيات التوزيع الجغرافي للكليات والمعاهد 6 قواعد التوزيع الجغرافي للتنسيق 2020 اساسيات التوزيع الجغرافي للكليات والمعاهد 7

تنسيق الكليات 2018

قواعد التوزيع الجغرافي للتنسيق

  1. طلاب (الخانكة – شبرا الخيمة – شبين القناطر – القناطر الخيرية- قلوب – أبو زعبل – الخصوص – العبور)، التابعة لمحافظة القليوبية يكون قبولهم أولا بجميع كليات جامعة عين شمس أو جامعة بنها، ماعدا كلية الهندسة فيقتصر قبولهم أولاً على كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها، عدا طلاب منطقة العبور لهم الحق في إبداء رغبتهم بكلية الهندسة جامعة عين شمس كاختيار أول.
  2. القبول بالمعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية، لها توزيع جغرافي خاص بها ولا يخضع للتوزيع الوارد بهذه الجداول.
  3. القبول بالمعاهد الخاصة متاح أمام جميع الطلاب، ولا يطبق عليها نظام التوزيع الجغرافي والإقليمي.
  4. طلاب المدارس ذات الطبيعة الخاصة «المتفوقين، المكفوفين، الحربية، الثانوية العسكرية، الداخلية، البالية، الثانوية »، يتم ترشيحهم طبقا للقواعد التي تنطبق على عنوان السكن المدون باستمارة البيانات الأولية

الكليات والمعاهد الخاصة

التوزيع الجغرافي للكليات

  •  مجموعة (أ) إجبارية: الجامعات الأقرب للإدارة التعليمية التابع لها، وفى بعض الحالات تكون أكثر من جامعة
  • مجموعة (ب) إجبارية بعد استكمال الاختيارات فى المنطقة (أ): جامعات واقعة قرب حيز الإدارة التعليمية ولا يوجد فرق فى اختيار أى منها قبل الأخرى
  •  مجموعة (جـ): باقى الجامعات التى بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أى منها وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.
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الكلمات الدلائليه
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