خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثانية عبر بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2020

نقدم لكم من خلال هذا المقال آخر أخبار وتطورات تنسيق الجامعات والمعاهد 2020 للعام الدراسي الجديد، مع متابعة لحظية لتفاصيل وزارة التربية والتعليم تنسيق الثانوية العامة 2020 وأيضا مؤشرات تنسيق الكليات 2020 علمي وادبي، تبدأ مكاتب التنسيق بالفعل في الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة المصرية، وسنوافيكم بتفاصيل الكليات المتاحة لطلاب علمي علوم وعلمي رياضة وأهم تفاصيل مؤشرات تنسيق الثانوية العامة حسب تنسيق العام الماضي 2019.

شارف قطار السنة الدراسية لعام 2020 على الإنتهاء فقد تم إعلان من خلال موقع وزارة التربية والتعليم عن ظهور نتيجة الثانوية العامة منذ يوم الثلاثاء الرابع من اغسطس وشهدت النتيجة إرتفاع نسبة الحاصلين على المجاميع العالية (فيما فوق 95%) وكانوا ما يقارب الثلاثة وسبعون ألف الحاصلين على أكثر من 95% مما يجعل تنسيق 2020 سيكون مرتفع نظراً لكثرة الحاصلين على مجاميع عالية، وسوف نتابع مع حضراتكم من خلال هذا المقال أيضاً نتائج تنسيق المرحلة الأولى 2019

تسجيل رغبات المرحلة الثانية

الدخول على الرابط المباشر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg برقم الجلوس والرقم السري اختيار الرغبات للكليات والمعاهد التي تتوافق مع الحد الأدني لمجموع الطالب طبع استمارة الرغبات والاحتفاظ بها ثم يتم معرفة الكلية المرشح لها الطالب عبر الدخول مرة أخرى على الموقع برقم الجلوس طباعة بطاقة الترشيح الخاصة بالكليات وللمعاهد

تنسيق الجامعات الخاصة 2020

تنسيق الثانويه العامه الحد الأدنى يتم الإعلان عن تنسيق الثانويه العامه الحد الأدنى لجميع الكليات في الجامعات والمعاهد الحكومية المصرية قريبا، حيث يتم البدء في تنسيق المرحلة الاولي بعد الانتهاء من امتحانات القدرات للكليات التي تتطلب اجتياز اختبارات القدرات للقبول بها، وتبدأ الاختبارات يوم 8/8 وتنتهي يوم 20/8 من الشهر ذاته، والجدير بالذكر أنه قد تم نشر مؤشرات تنسيق المرحلة الاولي بالفعل وسنوافيكم بها في هذه المقالة. Advertisements تنسيق الكليات 2020 يمكنكم معرفة تنسيق الكليات 2020 ادبي وعلمي من خلال بوابة الحكومة المصرية وأيضا عبر المواقع المتخصصة مثل موقعنا معاك يا وطن، والجدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الاولي يبدأ قريبا وسنوافيكم بتفاصيل نتيجة تنسيق المرحلة الاولي لجميع الكليات والمعاهد المصرية لطلاب الثانوية العامة علمي وادبي. الحد الادني للمرحلة الثانية الحد الادني للمرحلة الاولي علمي علوم 77%

الحد الادني للمرحلة الاولي علمي رياضة 77%

الحد الادني للمرحلة الاولي أدبي 67.8% الكليات الجديدة تنسيق 2020 كلية إعلام المنوفية، علاج طبيعي بنها، حاسبات ومعلومات قنا، الحاسبات والذكاء الاصطناعي مطروح، المعهد الفني للتمريض وطب الأسنان بالسويس، وطب بيطري للعريش، والذكاء الاصطناعي السادات

الكليات المتاحة للثانوية العامة 2020

زادت عدد الرغبات في مرحلة التنسيق من 60 رغبة إلى 75 رغبة وذلك تسهيلاً على الطلاب في كتابة الرغبات، ويتم مراعاة التوزيع الجغرافي للكليات الذي يتم على موقع بوابة التنسيق الإلكترونية، والذي أصبح ذاتياً وسيتم ترتيب رغبات التنسيق حسب التوزيع الجغرافي والاقليمي كما كان معلن عبر موقع وزارة التربية والتعليم