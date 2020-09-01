مصاريف جامعة 6 اكتوبر 2020 الطب 120 الف والهندسة 55 الف وحاسبات ومعلومات 30 الف جنيه

تابع اسعار الجامعات الخاصة 2020 في مصر خاصة الجامعات الخاصة المعتمدة دوليا، ونركز علي مصاريف جامعة 6 اكتوبر الخاصة ونوافيكم بجدول تفصيلي لتوضيح تنسيق الكليات الخاصة 2020 بجميع الكليات بها للشعبة العلمية والادبية بالثانوية العامة والازهرية والشهادات المعادلة العربية والاجنبية لطلاب المرحلة الاولي والثانية والثالثة، حيث تعتبر جامعة 6 اكتوبر الخاصة أحد أفضل الجامعات الخاصة المصرية وهي ايضا من الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر، والتي تستقبل الطلاب المصريين والوافدين العرب والاجانب، وبعد ظهور نتيجة الثانوية العامة والازهرية والدبلومات يبحث الطلاب عن الجامعات الخاصة في مصر ومصاريفها لمعرفة الجامعة المناسبة للالتحاق بها، تابعنا في هذه المقالة للمزيد حول الاوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة رسميا من المجلس الاعلى للجامعات.

تعتبر جامعة 6 اكتوبر الخاصة من الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر، وتضم نحو 14 كلية ما بين كليات الطب والفنون واللغات والإعلام، وسنوافيكم في هذه المقالة بتفاصيل اسماء الجامعات الخاصة المعتمدة فى مصر، وقد تم بالفعل الاعلان عن تنسيق الكليات الخاصة 2020 من المجلس الاعلي للجامعات، ويمكنكم متابعتها لمعرفة تنسيق الجامعات 2020 وأيضا المعاهد الخاصة المعتمدة من خلال موقعنا المميز.

مصاريف جامعة 6 اكتوبر الخاصة

سنوافيكم في هذه المقالة بتفاصيل مصاريف جامعة 6 اكتوبر الخاصة لكافة الكليات المتواجدة في الجامعة، وهذا لطلاب الثانوية العامة والدبلومات مستوفي شروط القبول من الحد الادني، وهو الثابت المعلن عنه من المجلس الاعلي للجامعات، وقد تم ادراج جدول تنسيق الجامعات الخاصة 2020 فتابعوه.

مصاريف جامعة 6 اكتوبر الخاصة

الكلية مصاريف جامعة 6 اكتوبر الخاصة كلية الإعلام 33600 كلية طب الأسنان 90 الف كلية الطب والجراحة 120الف كلية الهندسة 55 الف كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 30 الف الصيدلة 75 الف العلوم الطبية التطبيقية 35 الف التمريض 22 الف كلية العلاج الطبيعي 61 الف

والجدير بالذكر أن جامعة 6 اكتوبر الخاصة تعتبر من الجامعات المعتمدة التي توفر للطالب دراسة متميزة جدا وأيضا بسعر ارخص من باقي الجامعات الخاصة المعتمدة والغير معتمدة، تابع المقالة للمزيد من التفاصيل حول تنسيق الجامعات الخاصة للعام الجديد واسماء جميع الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر والأوراق المطلوبة للتقديم.

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رقم شؤون الطلبة جامعة 6 اكتوبر

يبحث العديد من الراغبون في التقديم عن رقم شؤون الطلبة جامعة 6 اكتوبر وهو 16704 “الخط الساخن” وعنوان الجامعة هو لمحور المركزي خلف جهاز مدينة 6 أكتوبر الجيزة

الاوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة

يجب أن يتم تقديم شهادة الميلاد الاصلية، وهذا بالإضافة إلي اصل شهادة الثانوية العامة وصورة بطاقة الرقم القومي للطالب، وعدد 6 صور شخصية حديثة 4×6 للوجه بخلفية فاتحة، ويقوم البنين بإحضار نموذج 2 جند للطلاب الذكور المصريين، ونموذج 6 جند للطلاب مواليد 1999 وما قبلها

اسعار الجامعات الخاصة 2020

شهدت اسعار الجامعات الخاصة 2020 ارتفاع طفيف هذا العام، وذلك نتيجة لارتفاع نسبة النجاح بالثانوية العامة وتوقع ارتفاع تنسيق الجامعات 2019 للجامعات الحكومية، ولذا يبحث الطلاب عن الجامعات الخاصة التي يمكن التقديم فيها.

الجامعات الخاصة المعتمدة

جامعة 6 أكتوبر O6U University جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا MUST جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA جامعة مصر الدولية MIU الجامعة الألمانية GUC الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات MTI الجامعة البريطانية BUE جامعة سيناء Sinai University جامعة الأهرام الكندية Ahram Canadian University جامعة المستقبل Future University in Egypt جامعة فاروس PUA جامعة النهضة Nahda University الجامعة المصرية الروسية ERU جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا Delta University for Science and Technology جامعة هليوبوليس Heliopolis University جامعة دراية Deraya University جامعة بدر BUC

تنسيق الجامعات الخاصة 2019

واعتمد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، قواعد تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعي 2019-2020.