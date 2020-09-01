تنسيق كلية العلوم الطبية التطبيقية 2020 تابع التفاصيل ومدة الدراسة… تنسيق تكنولوجيا العلوم الصحية

تتابعون تفاصيل تنسيق كلية العلوم الطبية التطبيقية أو ما يسميها البعض كلية العلوم الصحية التطبيقية وهي من الكليات الجديدة في تنسيق 2019 المستحدثة، وتوجد فقط في جامعة المنوفية وجامعة بني سويف، و3 جامعات خاصة، وتم تحديد مدة الدراسة بالكلية لتكون 4 سنوات وهذا بالإضافة إلى سنة امتياز في مستشفيات الجامعة ثم التكليف للعمل بالجامعة، والجدير بالذكر أن التخصص يكون في السنة الثانية من الدراسة باﻷقسام المختلفة، تابع المزيد من التفاصيل حول الكليات الجديدة في تنسيق 2019 في هذه المقالة.

تقبل الكلية طلاب الثانوية العامة علمي علوم وعلمي رياضة بشرط الحصول علي تنسيق كلية العلوم الطبية، ويتم قبول طلاب دبلوم المعهد الفني الصحي بشرط أن يكون حاصل علي تقدير “جيد” على الأقل، وتقبل الكلية حملة المؤهلات العليا بشرط أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة علمي فقط.

المقبولين في كلية العلوم الطبية التطبيقية

طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة

طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم

طلاب الدبلومة الأمريكية

طلاب الدبلومة البريطانية

طلاب الشهادات المعادلة

تنسيق كلية العلوم الطبية التطبيقية 2019

تنسيق كلية العلوم الصحية التطبيقية علمي علوم 96% تنسيق كلية العلوم الصحية التطبيقية علمي رياضة 88%

www.tansik.egypt.gov.eg القدرات

يمكنكم الدخول علي www.tansik.egypt.gov.eg القدرات للتسجيل في اختبارات القدرات للثانوية العامة للعديد من الكليات علي مستوي الجمهورية التي تتطلب اجتياز اختبارات القدرات، كما يمكنكم عبر www.tansik.egypt.gov.eg القدرات معرفة نتيجة اختبارات الطلاب

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الكليات الجديدة تنسيق 2020

كلية إعلام المنوفية، علاج طبيعي بنها، حاسبات ومعلومات قنا، الحاسبات والذكاء الاصطناعي مطروح، المعهد الفني للتمريض وطب الأسنان بالسويس، وطب بيطري للعريش، والذكاء الاصطناعي السادات

تنسيق الكليات 2020

سنوافيكم في هذه المقالة كل ما هو جديد حول تنسيق الكليات 2020 وأهم تفاصيل تنسيق المرحلة الاولي لطلاب علمي علوم وعلمي رياضة وادبي، وسنوافيكم بأهم التصريحات حول تنسيق كلية علوم طبية تطبيقية في هذه المقالة فتابعونا.

اقسام كلية العلوم الطبية التطبيقية في جميع الكليات الحكومية

القسم كلية العلوم الطبية جامعة بني سويف كلية العلوم الطبية جامعة المنوفية الأول قسم البصريات وعلوم الرؤية قسم الرعاية الطبية الحرجة والعاجلة الثاني قسم طب المجتمع والبيئة (تغذية، وصحة نفسية، وصحة بيئية) قسم صيانة وتطوير الأجهزة الطبية الثالث قسم الإدارة الصحية وتقنيات المعلومات الإدارية قسم الأشعة التشخيصية والعلاجية الرابع التخدير والرعاية المركزة (جراحية، قلبية، تنفسية) قسم التسجيل الطبي والإحصاء الخامس المختبرات الطبية قسم تركيب الأسنان السادس برنامج تقنيات الأشعة (تشخيصية، وعلاجية) قسم الطب الوقائي

مصروفات كلية العلوم الطبية

مصروفات كلية العلوم الطبية التطبيقية جامعة 6 اكتوبر 29550 جنيه مصروفات كلية العلوم الطبية التطبيقية جامعة مصر 24 الف جنية مصروفات كلية العلوم الطبية التطبيقية جامعة فاروس للمصريين والفلسطنيين 50,100

شروط القبول في كلية علوم طبية تطبيقية

طلاب العلمي رياضة، والعلمي علوم بشرط الحصول على الحد الأدنى للقبول بالكلية الذي يحدده مكتب التنسيق، بجانب الطلاب الحاصلين على دبلوم المعهد الفني الصحي، بشرط أن يكون حاصل عل تقدير “جيد” على الأقل، وتقبل حمَلة المؤهلات العليا وهذا بشرط أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة تخصص علمي رياضة أو علمي علوم فقط، كما تقبل الدبلومة الأمريكية والبريطانية وكافة الشهادات المعادلة

اقسام كلية العلوم الطبية بالجامعات الخاصة المصرية