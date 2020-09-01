مصاريف جامعة فاروس 2020-2021 ومتابعة تنسيق كليات جامعة فاروس PUA

ننشر لكم من خلال هذا المقال آخر أخبار تنسيق جامعة فاروس 2020 و يعتبر من أهم تنسيق الكليات الخاصة ٢٠٢٠ ومن أفضل الجامعات الخاصة في مصر و ارخص الجامعات الخاصة في مصر حيث بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 أصبح العديد من الطلاب يبحثون حالياً عن تنسيق الكليات الخاصة 2020 و خاصة تنسيق جامعة فاروس 2020 حيث سوف نوافيكم من خلال موقعنا الحد الأدنى والمصاريف الخاصة بكليات جامعة فاروس بمحافظة الإسكندرية ومن المقرر أن تتم عملية التقديم بالذهاب إلى مقر الكلية في محافظة الإسكندرية و تقديم كل الأوراق اللازمة للكلية التي يرغب الطالب في الإلتحاق بها في العام الدراسي المقبل 2020-2021.

تنسيق جامعة فاروس 2020-2021

الكلية المجموع النسبة المئوية كلية الصيدلة لا تقبل بأقل من 90% كلية طب الأسنان لا تقبل بأقل من 90% كلية العلاج الطبيعي لا تقبل بأقل من 90% كلية التصنيع الدوائي لا تقبل بأقل من 90% كلية الهندسة لا تقبل بأقل من 80% كلية العلوم لا تقبل بأقل من 70% كلية العلوم الماليه والاداريه لا تقبل بأقل من 60% كلية السياحة وادارة الفنادق لا تقبل بأقل من 60% كلية العلوم الطبية المساعدة لا تقبل بأقل من 60% كلية الاعلام لا تقبل بأقل من 60% كلية الفنون والتصميم لا تقبل بأقل من 60% كلية اللغات والترجمة لا تقبل بأقل من 60% باقي الكليات لا تقبل بأقل من 55%

مصاريف جامعة فاروس 2020-2021

نوافيكم من خلال موقعنا بأهم مصاريف كليات جامعة فاروس حيث تم إعلانها مؤخراً من خلال المجلس الأعلى للجامعات و آتت المصاريف كالآتي:-

الكلية المصاريف كلية طب الأسنان 125 ألف جنيه للسنة الدراسية بالإضافة لمصروفات إضافية 6000 جنيه مصري كلية العلاج الطبيعي 75 ألف جنيه للسنة الدراسية بالإضافة لمصروفات إضافية 6000 جنية كلية الهندسة 52 ألف جنيه للسنة الدراسية بالإضافة لمصروفات إضافية 2800 جنية كلية الصيدلة 105 ألف جنية للسنة الدراسية بالإضافة لمصروفات إضافية 2800 جنية

الحد الادنى للقبول بالجامعات الخاصة 2020