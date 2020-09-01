سعر اليورو اليوم الثلاثاء 1/ 9 / 2020 في تعاملات البنوك وأفضل سعر للشراء والبيع “تحديث لحظي”

نستعرض مع كل متابعي سعر العملة الأوروبية أسعار شراء وبيع اليورو الأوروبي في مختلف البنوك المصرية والأجنبية، ويشهد سعر اليورو تذبذبا واضحا خلال التعاملات السابقة له منذ عدة أشهر.

ونظرا لارتباط اليورو الأوروبي باقتصاد نحو عشرين دولة من الاتحاد الأوروبي، لذلك فهو يتمتع بقوة ومكانة متميزة تجعله قوة فارضة على الصعيد الدولي من حيث التعاملات الاقتصادية الكبيرة والتي باتت تنافس باقي العملات وكذلك اقتصادهم.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية والأجنبية

من خلال الجدول التالي نقدم لكم أسعار اليورو اليوم شراءً وبيعاً في جميع البنوك المصرية والأجنبية وهذه الأسعار سيتم تحديثها يوميا حتى يتسنى لكم معرفة آخر سعر لليورو اليوم.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 18.67 Advertisements البنك العربي الأفريقي الدولى أقل سعر للبيع: 18.11 بنك قناة السويس البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك العربي الأفريقي الدولى 18.67 18.88 شهر واحد مصرف أبوظبى الإسلامى 18.67 18.83 شهر واحد البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.67 18.88 شهر واحد كريدى أجريكول 18.67 18.85 شهر واحد بنك التنمية الصناعية 18.67 18.88 شهر واحد بنك الإستثمار العربي AIB 18.67 18.84 شهر واحد البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.67 18.88 شهر واحد بنك بلوم 18.67 18.85 شهر واحد بنك عودة 18.67 18.84 شهر واحد اتش اس بى سى HSBC 18.67 18.88 شهر واحد البنك المصرى الخليجى 18.67 18.88 شهر واحد البنك التجاري الدولي (CIB) 18.66 18.87 شهر واحد بنك مصر 18.65 18.85 شهر واحد البنك المركزى المصرى 18.65 18.81 شهر واحد البنك الأهلي المصري 18.65 18.85 شهر واحد المصرف المتحد 18.65 18.85 شهر واحد بنك مصر إيران التنمية 18.64 18.91 شهر واحد بنك الكويت الوطني NBK 18.63 18.83 شهر واحد بنك الإسكندرية 18.63 18.85 شهر واحد بنك التعمير والإسكان 18.62 18.94 شهر واحد بنك البركة 18.61 18.91 شهر واحد المصرف العربى الدولى 18.35 18.52 شهر واحد بنك قناة السويس 17.88 18.11 شهرين

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