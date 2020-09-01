انضمت دولة قطر إلى المنظومة الالكترونية التي أدخلتها الدول العربية في تحديث وسائل تواصل الجمهور مع الخدمات الحكومية، حيث أصبحت المعاملات الحكومية تتم من خلال شبكة الانترنت، مما سهل كثيرا عمل أي معاملة حكومية في دقائق معدودة بعد أن كان الأمر يستغرق أياما، ومن ضمن تلك الخدمات الحكومية فقد أنشأت وزارة الداخلية القطرية نظاما إلكترونيا للاستعلام عن المخالفات المرورية في قطر، وكذلك طريقة تسديد المخالفات المرورية في أسرع وقت، من أجل خدمة أكثر سهولة للمواطن القطري والغير قطري المقيم في دولة قطر لتسديد المخالفات المرورية في قطر.

ونحن هنا وعبر تلك الأسطر القادمة سنعرض لكم مقال بعنوان ” وزارة الداخلية القطرية portal.moi.gov.qa الاستعلام عن المخالفات المرورية في قطر بالفيديو ” والذي نتمنى أن يكون مقال مفيد وذو نفع لجميع زوارنا الأعزاء.

الاستعلام عن المخالفات المرورية في قطر بالصور التوضيحية:

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية في قطر وذلك عن طريق الدخول إلى رابط وزارة الداخلية القطرية ثم قم باختيار مخالفات المرور، أو يمكنك الدخول مباشرة على رابط تسديد المخالفات في قطر.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية في قطر بالتفصيل:

اضغط على رابط تسديد المخالفات في قطر .

. ادخل الرقم الشخصي.

ادخل رقم المنشأة.

اذا كانت السيارة من خارج قطر فاضغط على المركبة غير قطرية.

اكتب رقم اللوحة.

اختر نوع الترخيص (خاصة، مهنية).

اكتب رمز التحقيق المكتوب على الشاشة.

اضغط على خيار استعلم.

ستظهر أمامك المخالفات، ووقت حدوث جميع المخالفات، وكذلك الغرامة المالية التي يجب تسديدها.

تسديد المخالفات المرورية في قطر شرح عبر فيديو مبسط

شاهد بالفيديو حملة توعية المرور لوزارة الداخلية القطرية portal.moi.gov.qa

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وهنا وفي النهاية وبعد ما قدمناه لكم من مقال بعنوان وزارة الداخلية القطرية portal.moi.gov.qa الاستعلام عن المخالفات المرورية في قطر بالفيديو، فأننا نأمل أن يكون ما قدمناه لكم كان مفيدا.

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