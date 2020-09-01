تحميل فيديو من اليوتيوب مباشرة على جهازك خطوة بخطوة بأسهل البرامج

اليوتيوب الآن هو ثالث موقع الكتروني شهرة على المستوى العالمي، فعندما ترغب في مشاهدة فيديوهات، أول ما سيطرق تفكيرك فتح صفحة يوتيوب والبحث عما تريد مشاهدته وسط الآلاف من الفيديوهات التي يتم رفعها على الموقع يوميا، وتحميل فيديو من اليوتيوب مباشرة، فكثير من الفيديوهات الرائعة التي نشاهدها على اليوتيوب نحتاج لحفظها على جهازنا الخاص لمشاهدتها مرة أخرى دون حاجة للإتصال بالإنترنت، لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال أسهل طريقة تحميل فيديو من اليوتيوب مباشرة على جهازك.

برنامج تحميل من اليوتيوب مباشرة

بالطبع أسهل طريقة تحميل فيديو من اليوتيوب مباشرة على جهازك، ستكون عن طريق إضافة في متصفح الويب الذي تستخدمه، تجعل تلك الإضافة زر صغير بجوار الفيديو مكتوب عليه تحميل؛ يحمل الفيديو إلى جهازك بمجرد الضغط عليه، ومن أفضل برنامج تحميل من اليوتيوب مباشرة التي تختص بذلك هو برنامج ” SaveFrom.net ” وهو إضافة برمجية بسيطة للمتصفحات، ماعليك سوى الضغط على الرابط التالي واتباع الخطوات حتى تضيف البرنامج لمتصفحك.

https://ar.savefrom.net/user.php?vid=308#download

شرح طريقة تحميل من اليوتيوب مباشرة

بعد ضغطك على الرابط السابق سيتم إضافة ” SaveFrom ” إلى متصفحك. افتح اليوتيوب، أو الفيس بوك، وشاهد الفيديوهات. ستجد زر أخضر صغير بجوار الفيديو مكتوب عليه تحميل أو ” Download ” وبجواره سهم لقائمة يمكنك الإختيار منها جودة الفيديو. اضغط على تحميل مباشرة أو إختر الجودة المناسبة ثم اضغط تحميل.

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