تجديد رخصة القيادة للكويتيين والمقيمين بالكويت ورسوم السداد

تجديد رخصة القيادة للكويتيين، وهي احدى خدمات بوابة الكويت والتي من خلالها يمكن للكويتي ولغير الكويتي المقيم بدولة الكويت تجديد رخصة القيادة، وذلك طبقًا لمواد قانون المرور واللائحة التنفيذية رقم (67/76) وتعديلاته.

شروط الحصول على خدمة تجديد رخصة القيادة

يجب الانتظار حتى تنتهي صلاحية رخصة القيادة ليتم تجديدها

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة القيادة بالكويت

احضار أصل البطاقة المدنية وصورة منها.

1 صورة شخصية.

احضار الرخصة المنتهية الصلاحية.

خطوات تجديد رخصة القيادة بالكويت

عليك تحضير المستندات المطلوبة السابق ذكرها، ثم قم بالتوجه إلى الإدارة العامة للمرور التابع لها سكنك. سيقدم لك المختص لإدارة المرور نموذج تجديد رخصة القيادة، عليك بتعبئة البيانات بدقة في النموذج.

تسديد رسوم تجديد رخصة القيادة بالكويت

رسوم متغيرة عن كل عام وذلك للرخصة الخاصة وقدرها 1 دينار كويتي رسوم متغيرة وذلك للدراجة النارية وقدرها 5 دينار كويتي. رسوم متغيرة وذلك للرخصة العامة والانشائية وقدرها 20 دينار كويتي. رسوم ثابتة لايوجد 0 د.ك

الكشف الطبي لتجديد رخصة القيادة

يجرى الكشف الطبي للأشخاص سواء الكويتين أو المقيمين لمن تجاوزوا عمر ال70 عامًا للذين يرغبون في تجديد الرخصة الخاصة، وكذلك يوقع الكشف الطبي لمن تجاوزوا عمر ال 60 عامًا لمن يرغب في تجديد الرخصة العامة.

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