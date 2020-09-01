10 بطاقات صباح الخير إسلامية|أجمل صور الصباح المميزة للأصدقاء

الحياة لا تستقيم إلا بدافع قوي يحثنا دوما على فعل الخير والإحسان للناس، وينهانا عن كل فعل يسيء إلينا وللآخرين، وبالطبع لا يوجد دافع يفعل ذلك مثلما يفعله الدين في نفوسنا، فالدين هو أكبر مربي للنفوس، هو مهذبها، وهو منقيها، وليس من الفضيلة أن تلزم الدين وحدك، بل يجب علينا جميعا أن ندعوا من حولنا ونذكرهم بالله عز وجل بالحكمة وبالموعظة الحسنة، ولهذا طرق كثيرة أسهلها إرسال رسائل الأدعية، أو إرسال صور صباح الخير مكتوب عليها أدعية وأذكار أو آيات القرآن الكريم، فقد تكون تلك الصور طريق لنا ولمن نرسل لهم تلك الصور إلى الجنة.

بطاقات صباح الخير إسلامية رائعة

حينما يكون في حياتك أشخاص قريبون من قلبك، فانك تشعر بأنهم جزءًا من حياتك، يهمك أمرهم، وتتمنى في أن يكونوا دائمي الصلة بالله، حتى تكون حياتهم سعيدة وهانئة، وأكثر ما يمكن أن تقدمه لهم هو أن تذكرهم بآيات القرآن الكريم والأدعية الجميلة التي تنير حياتهم، لذلك قمنا بجمع أحلى وأجمل تلك الصور الاسلامية المعبرة.

5 بطاقات صباح الخير إسلامية للأصدقاء معبرة جدا

كثيرا ما نحب أن نبدأ يومنا بكلام عظيم يدخل القلوب سريعا دون تكلف، كأن نرسل أحلى الصور الصباحية الاسلامية ونتشاركها على صفحاتنا الشخصية أو مع من نحب من الأصدقاء لتكون صدقة جارية لنا ولتكون تذكرة لنا ولغيرنا، ومنها ما جمعناه لكم هنا.

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صور صباح الخير رومانسية وجميلة جدا مع أجمل صور قهوة الصباح وعبارات صباحية رائعة