تويتر حب || أكثر كلمات الحب جمال ورقة

في تويتر حب يكون للحب شكل ثاني، شكل أجمل، شكل أروع، شكل الحب يكون له مذاق أحلى من الورد، فعلى تويتر يكثر كلام الحب، وتختلف حالاته، وتكثر كلماته، ونحيي جميعا أجمل لحظات الحياه، لحظات مع الحب، لحظات نقضيها في التحدث بحرية عن مشاعرنا، عن أفكارنا، عن حبيبنا، وعن جمال ذلك المحبوب، نحكي عن إخلاصنا له وشوقنا إليه، نحكي ونحكي فلا ينتهي الكلام، كلام الحب على تويتر.

أجمل مجموعة من تويتر حب

لكل محب الكثير من الأشعار والكلمات، وكذلك تويتات الذي غرد بها عن جمال حبيبه، فتكلم عن مشاعره، وإخلاصه وشوقه للقاء الحبيب، وسماع صوته، وهنا نعرض لكم أروع الكلمات والأشعار الرومانسية القصيرة.

تويتر حب جميلة ومميزة

لكل شيء في الدنيا بديل إلا أنت يا حبيبي، فإذا غابت الشمس عوض غياب نورها القمر، وأنت إن غبت لحظة تاه قلبي في ظلمات غيابك.

سألوني هل تحبه؟ قلت هو روحي وحياتي، هو ساكن في فؤادي.

كم من عاشق مات بالحب، وأنت في هوا حبك عشت لأسعد أيامي.

أبحث عن كلمة تصف حبي لك تصف جمالك، فكلمه أحبك أقل مما في قلبي ليك، وكلمة جميل لا تكفي حتى لتحكي عما في عيونك من جمال.

سماع صوتك وهمستك في أذني كالكرباج، تجعل العقل والروح في الجسد كالنار.

مهما بقيت في الدنيا، ومهما تنقلت في البلاد، أبقا لك وفيا، أبقا لا أرغب في حبيب غيرك.

لكل واحد رزق في الدنيا، وأنت جمالك هو رزقي، ضحكتك أموالي، بها أحيي كالملوك متنعما بجمالها.

معك يا حبيبي أجد كل شيء جميل في دنياي، أجد سعادتي في جوارك.

أقسم لك بأنك أنت وحدك قلبي، وأن روحي لا تحيي إلا بك.

أحبك الآن، وأحبك غدا، أحبك طول عمري، أحبك للأبد.

أنت أفضل نعم أنعم الله عز وجل بها علي، وسأكون لله من الشاكرين أن وهبني حبك.

أنت وحدك مصدر السعادة التي تملأ قلبي،وحبك هذا هو أجمل نقاط ضعفي.

كم أتمنى تلك اللحظة التي تجمعنا سويا، لحظة أن أرى عينك، أرى بسمتك، أسمع صوتك، وكم أتمنى أن يتوقف الزمن عندها لنبقا معا للأبد.

عندما أسعى لإرضائك، عندما أسعى لسعادتك، عندما أهتم بكل أمورك، لا أفعل ذلك لأنه واجب على، بل أفعل لأن هناك في صدري قلبا، قلبا لا يهدأ حتى أفعل لك ذلك.

قلبي هذا يحب الأناقة والجمال، لهذا أختارك أنت لتكون له روحا.

أحبك وأحبك وأحبك، حتى أنني أحبك في الدقيقة الواحدة أكثر من ألف عام.

لو خيرت بين أن أملك العالم، وأن تضحك لي، لخترت ضحكتك بلا تفكير.

أنت حلم، جماك معجزة لا يتصور أحد وجودها، ومن حسن حظي أنك لي.

يا حبيبي يا من أحببتك من كل قلبي بلا تفكير، يا من جعلتني في هواء الحب أطير، هيا بنا معا نركب جناحين ونطير، نطير في عالم نكون فيه وحدنا، عالم نملأ فراغاته بحبنا، عالم نبنه بأحلامنا.

مجموعة قصيرة من حكم الحب

دائما ما تعبر حكم الحب عن الكثير من المعاني الجميلة والتي نشعر بها تتحرك في صدورنا.

تويتر حب حكم قصيرة

تكون السعادة في القلب عندما نحب غيرنا، وتولد التعاسة عندما نحب نفسنا.

قد ينظر العالم إليك على أنك مجرد فرد واحد فيه، ولكن قد ينضر إليك فرد في هذا العالم على أنك أنت العالم كله.

احبك بشدة وبجنون، ليس بسبب ما أنت عليه، ولكن بسبب ما أكون أنا عليه عندما أنظر أليك، أو أسمع صوتك.

عندما نقع في الحب فأن هذا يعمينا وجعلنا أسماء، فلا نرى ولا نسمع الكثير من الأشياء.

ما دام الحب في قلوبنا، فأننا نتعلم الغفران.

الحب الذي يسكن القلب بسرعة، يأخذ الكثير من الوقت لتنساه.

فيديوهات مميزة للحب

مع أجمل رسائل الحب من فيديوهات قصيرة وجميلة، فهي أجمل أهداء لمن تحب لتعبر عن حبك ومشاعرك عبر فيديو قصير ترسله في أجمل مسجات الحب.

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وفي النهاية فأننا نأمل في أن يكون ما قدمناه لكم عبر تلك الكلمات في مقالنا هذا قد عبر عن ما تحملونه في صدوركم من مشاعر جميلة لمن تحبون، وللمزيد والمزيد من أروع وأجمل حالات الحب، وأشعار الحب يمكنكم التنقل بين أقسام ومقالات الموقع فستجدون فيها كل ما تبحثون عنه، من اروع أشعار وكلمات الحب، وكذلك أجمل تويتر حب.

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