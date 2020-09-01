كلام الحب || أجمل كلمات الحب والرومانسية وأروع الصور والفيديوهات المعبرة عن الحب

من المشاعر الجميلة التي تخترق القلب وتفوز به هي بلا شك مشاعر الحب، تلك المشاعر التي تبدأ بإعجاب العين بما تراه، ثم راحة الروح بروح أخرى، فيبدأ الإعجاب، ثم يظهر الحب في القلب، حتى يمتلأ القلب بالحب، ثم يسيطر العشق، وعندما يسيطر العشق لا تستطيع العيش بعيدا عمن عشقت، وكأنه هو الهواء الذي تتنفسه.

أجمل كلام الحب

الحب يولد في القلب الكثير من المشاعر الجميلة، تلك المشاعر تنطلق من القلب إلى اللسان، فيخرج من اللسان أجمل وأعزب الكلمات، في كلام الحب.

مجموعة من أجمل كلام الحب

نعرض لكم مجموعة متنوعة وجميلة من أجمل ما قاله العاشقون في الحب.

أسمك فقط أسمك يختصر كل كلام ومعاني الحب التي في قلبي، فيكفي أن أذكر أسمك، لأكون أسعد أنسان.

أحبك أحبك يا أجمل من الجمال، أحبك يا سبب السعادة في الحياه.

أنا لم أحبك كأنك أنسان، بل حببتك كالوطن، وطن أنتمي إليه، وطن لا أرغب في العيش ولا الانتماء إلى إليه.

عندما أحب أن أصف لك حالي معك، فأنت أجمل وأرق ما في حياتي، فكيف لا أهيم بك عشقا وحبا.

أراك من حولي في كل شيء، فعيناي من فرط حبك لا ترى غيرك، لا ترى غير ضحكتك.

كل يوم يمضي لي في حبك، أجد في قلبي شعور جديد لك، شعور جميل نحوك، شعور يربطني بك أكثر وأكثر.

هناك فيك شيء جميل، شيء غريب، شيء يشدني إليك، يخطف قلبي، يسهر روحي، أشعر معه أنه سيكون مع ذلك الشعور نهايتي، وأشعر أيضا أنه قد يكون سبب لي في الحياه.

أنها النهاية ولا شك، فليذهب كل منا في طريقة، أنا أذهب نحوك، وأنتا تذهب نحوي.

أحببتك كحب لم أعرفه من قبلق، أحببتك يا من أدخلت في قلبي فرحا وحبا، أحببتك يا من لم أعرف السعادة إلى من خلال حبك.

يا من بجمالك أخذت قلبي، هل رحمته، هل أعدت بدل منه قلبك.

مع أجمل فيديو يمكن أن ترسله لحبيبك ليعبر عن ما في قلبك من مشاعر جميلة له.

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