استقبل تردد قناة عين التعليمية 2020 الجديد على العرب سات بعد تحديثه لإتمام عملية التعليم عن بُعد بالمملكة

استقبل تردد قناة عين 2020 بعد تحديثها وخطوات استقبال القنوات الجديدة، حيث كثرت عليها عمليات البحث من قبل العديد من الطلاب وأولياء الأمور بالمملكة لمُتابعة عملية التعليم عن بُعد عبر المدرسة الافتراضية للتعليم السعودي العام، فتعتبر قناة عين هي المُساعد الأول للطالب ويتقدم بأولى خطواته في التعليم عن بُعد.

تردد قناة عين 2020

تُعد قنوات عين التعليمية من أهم الوسائل التعليمية المُعتمدة رسميًا من قبل وزارة التعليم السعودية، والتي تُساعد أولياء الأمور والطلاب من متابعة الدروس وشرحها عن بُعد بشكل سهل وسريع، وتسعى في الوقت إلى ترتيب الحصص الدراسية للمقررات في مختلف المراحل الدراسية لتُمكن الطلاب من متابعة البث المباشر لقناة عين دروس، لمن يصعب عليه متابعة الدروس على الإنترنت.

يمكن استقبال تردد قناة عين التعليمية على العرب سات عن طريق :

القمر/ عرب سات. التردد/ 12437. استقطاب/ عمودي. معدل الترميز/ 27500. الإرسال DVB-S2.

مميزات قناة عين التعليمية

يُمكن للطلاب من خلال قناة عين التعليمية الرجوع إلى شرح جميع الدروس المُسجلة لإعادتها في أي وقت لأنها متوفرة يوميًا في البث المباشر للقناة الرسمية قناة عين التعليمية على اليوتيوب، حيث أنه بحسب ما تقدمت به وزارة التعليم السعودية عبر صفحتها الرسمية على تويتر استعداد القناة لاستقبال أي يوم دراسي في المدرسة الافتراضية منصة مدرستي للتعليم عن بُعد لطلبة وطالبات المملكة.

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خطوات تحديث تردد قناة عين

يمكن تحديث قنوات عين التعليمية عن طريق :

ـ الدخول إلى الإعدادات.

ـ الضغط على تحديث البرنامج واختيار التحديث اليدوي.

ـ الضغط على القمر الصناعي العرب سات.

ـ تسجيل رقم التردد 12437 واختيار استقطاب عمودي.

ـ تغيير مُعدل الترميز وتسجيل رقم 27500.

ـ الضغط على ضبط الإرسال.

ـ اختيار أيقونة البحث وظهور القنوات من جديد على الشاشة.