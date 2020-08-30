رابط نظام نور للتسجيل في الروضة وكيفية تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور noor.moe.gov.sa

نرفق لكم رابط نظام نور للتسجيل في الروضة من اجل أن يستطيع جميع أولياء الأمور بالمملكة العربية السعودية تسجيل الطلاب المستجدين عبر نظام نور بالصف الأول الابتدائي وكذلك في مرحلة الروضة بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى الإدارات التعليمية التابعة للوزارة والمنتشرة في العديد من المناطق على مستوى المملكة، حيث جاء موقع نظام نور noor.moe.gov.sa المركزي ضمن خطة الحكومة السعودية لتطوير منظومة التعليم بالمملكة لتحقيق رؤية المملكة في عام 2030، حيث أتيح نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق لكي يستطيع جميع المواطنين السعوديين تسجيل الطلاب المستجدين في الروضة بكل سهولة ويسر.

من خلال هذا المقال سوف نوضح لجميع متابعي موقع معاك يا وطن خطوات تسجيل الطلاب المستجدين بكل سهولة ويسر وذلك عن طريق عرض فيديو قصير يوضح طريقة تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول ورياض أطفال بشكل إلكتروني في لحظات قصيرة جدا، حيث نود أن نذكركم بان موقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم نظام نور يقوم بعرض جميع نتائج الطلاب في كافة المراحل التعليمية وأيضا يستطيع أولياء الأمور نقل ذويهم والاشتراك في النقل المدرسي وغيرها من الإمكانيات الأخري.

رابط نظام نور للتسجيل في الروضة

نرفق لكم رابط تسجيل رياض الأطفال نظام نور من اجل أن نسهل الأمر على جميع الطلاب وأولياء الأمور للالتحاق في مدارس رياض الأطفال التابعة للوزارة، حيث يمكن معرفة متطلبات التسجيل في الروضة الحكومية والشروط المطلوبة من خلال الرابط الإلكتروني الموضح لكم بعالية، فمن خلال الخطوات الموضحة بالفيديو القادم يستطيع أي ولي أمر التسجيل في نظام نور بكل سهولة.