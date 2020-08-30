التسجيل في اللوتري الامريكي 2021- 2022 عبر الموقع الرسمى للتقديم على الهجرة العشوائية لامريكا

تم فتح باب التقديم علي برنامج الهجرة العشوائية إلي أمريكا عبر الموقع الرسمي للتقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا، حيث يمكن التسجيل بكل سهولة وذلك من اجل الحصول علي بطاقة الجرين كارد الأمريكية التي تحصل من خلالها علي الإقامة الدائمة، حيث سمحت وزارة الخارجية الأمريكية لكثير من الدول بالتقديم علي الهجرة العشوائية لأمريكا ٢٠٢١، حتي يتمكن جميع المهاجرين إلي الولايات المتحدة الأمريكية وذلك وفقا إلى شروط الحصول على الجرين كارد في أمريكا.

شروط تقديم اللوتري الامريكي

تتلخص شروط برنامج الهجرة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكية في أن يكون عمر الشخص المتقدم على الجرين كارد الأمريكي بنحو 18 عاما، وحاصل علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، وكذلك للأشخاص الحاصلين علي المؤهل العالي بجميع الجامعات الحكومية والخاصة وان يجيد اللغة الانجليزي بشكل ممتاز بالإضافة بانه لدية بطاقة الأعفاء من الخدمة العسكرية في بلدة، في حالة توافر هذه الشروط يجب أن يقوم بإحضار تلك المستندات التالية من اجل الدخول علي الموقع الرسمي للتقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا للتعبئة البيانات بالنموذج الإلكتروني.

صورة من جواز سفر ساري.

كتابة كافة البيانات الشخصية المسجلة بجواز السفر.

صورة شخصية لصاحب جواز السفر.

الموقع الرسمي للتقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا

وختاما نرفق لكم رابط موقع تقديم اللوتري إلى أمريكا حتي يقوم جميع المسجلين بالدخول علي رابط التقديم للوتري الأمريكي حتي يقوموا بإتمام عملية تسجيل النموذج الخاص بالتسجيل بكل سهولة ويسر، نتمنى للجميع التوفيق بإذن الله.