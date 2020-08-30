“Update” تحديث لعبة ببجي موبايل pubg mobile lite آخر اصدار الموسم الجديد بطريقة مضمونة 100%

تحديث لعبة ببجي لايت pub mobile lite يعتبر متاح الآن على جميع الهواتف المحمولة حيث سنتعرف سويا على أهم التعديلات الجديدة التي قامت شركة tencent games باضافتها علي النسخة الجديدة وكذلك طريقة تنزيلها، كما نعلم بان لعبة بيجى من اهم ألعاب الإلكترونية القتالية التي يبحث عنها العديد من الأشخاص من مختلف الأعمار وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققته اللعبة في فترة قليلة جدا، حيث بلغ عدد مستخدمي لعبة pubg يوميا بنحو مليون فيما اكثر من متصل حول دول العالم، من خلال هذا المقال سوف نوافيكم عبر موقعكم معاك يا وطن بكل ما هو متعلق بالتحديث الجديد وكيفية تثبيت تحديث لعبة ببجي موبايل اخر إصدار علي جميع الأجهزة المحمولة وما هي اهم الإضافات.

من اهم مميزات تحديث ببجى لايت الجديد بأنه جاء بعامل قوي وهو الجرافيك الخاص باللعبة لجعلها أكثر واقعية لزيادة عامل الاستمتاع باللعبة لجميع المستخدمين حول العالم حتى لا يشعرون بالملل، بالإضافة إلى العديد من التحديثات الكبيرة منها كائنات الزومبى شديدة الخطورة، حيث يجب على جميع اللاعبين تجنب الاقتراب منها بشتى الطرق لأنها تقوم بنقل عدوى للمن يتقرب إليها، كما في حالة الاقتراب منها تتحول كذلك مثله على الفور إلى كائن زومبي حتي نهاية اللعب، وهنا يأتي دور الحماس من قبل اللاعبين من أجل الحفاظ على أنفسهم من خطر تلك الكائنات عليهم لذلك يقوموا بتشكيل فريق دافعي من اجل القضاء عليهم.

تحديث لعبة ببجى لايت pub mobile lite

كما من أهم وأقوى مميزات التحديث الجديد للعبة pubg mobile هو إضافة أنواع جديدة من الأسلحة والمعدات المختلفة التي تساعد جميع اللاعبين على الاختيار انسب البنادق والمسدسات وغيرها من الأسلحة القوية، كما تم إضافة العديد من الخرائط داخل أوربا وأمريكا، والعديد من دول العالم يمكن النزول إليها من خلال مظلة داخل طائرة تتجه إلى احدى الجزر للنزول إلى جزيرة، على أن يتم استيعاب ما يقرب من 60 لاعب في نفس الوقت حتى يتصلون فيما بينهم عبر شبكة الأنترنت وذلك من أجل بدء المباراة القوية التي تنتهي بعد 10 دقائق تقريبا.

كما سيشهد تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد إضافة البلدان العربية في دول شمال أفريقيا وغرب آسيا مستقبلا في المواسم المقبلة، لكي تصبح لعبة pubg mobile من أقوي ألعاب الجيل الذهبي الجديد، حيث وصلت الإحصائيات الأخيرة على وصول عدد لاعبين اللعبة إلى 200 مليون لاعب يستخدمون تطبيق ببجي لايت يوميا، الآن سوف نوافيكم بالطريقة الصحيحة لتثبيت ببجي بأقل من دقيقة فرجاء تابعونا.

شرح تشغيل لعبة ببجي لايت مجانا

من أجل الحصول على نسخة جديدة من التحديث الجديد للعبه ببجي موبايل يجب الدخول على متجر جوجل بلاي من الاندرويد أو من ابل ستور لأجهزة الايفون التي تعمل بنظام تشغيل الاي او اس iOS وذلك لكي يتم تشتغل لعبة ببجي بكل سهولة ويسر وبكفاءة عالية وبدون تهنيج.