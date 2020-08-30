موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2020 “نظام الثلاث والخمس سنوات” عبر رابط بوابه الحكومة المصرية للتنسيق الدبلومات 2020

نتابع معكم بصفة مستمرة موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2020 في جميع الفروع الفنية سواء نظام الثلاث سنوات أو خمس سنوات، حيث سيتم ظهور نتائج التنسيق خلال الأيام القليلة المقبلة في كل الشعب الفنية سواء كان التخصص التجاري والصناعي والزراعي والفندقي والتمريض، حيث سنرفق لكم رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات بأسفل هذا المقال لكي يستطيع جميع الطلاب الاستعلام برقم السري المتواجد في استمارة النجاح.

وزارة التعليم العالي المصرية سوف تعلن عن موعد فتح باب تسجيل الرغبات خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يمكن لطلاب الدبلوم الدخول علي البوابة الحكومية الإلكترونية لكي الاختيار مآبين الكليات الحكومية والمعاهد الشاغرة، فمن خلال زيارة موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية 2020، من اجل البدء في إجراءات أعمال تنسيق الدبلومات الفنية 2020، والتي سوف تستمر لمدة خمسة أيام.

موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2020

رابط بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2020 .

. كتابة رقم الجلوس والرقم السري الضغط علي أيقونة الخطوة التالية.

بعدها سوف يظهر لكم بيان تفصيلي به جميع البيانات المتعلقة بكل طالب وطالبة، بعد التأكد من المعلومات نقوم بالضغط علي نعم.

من ثم يقوم الطالب أو الطالبة باختيار الرغبات بشكل صحيح، نقوم باختيار الكليات ثم المعاهد المتاحة علي بوابة الحكومة المصرية تنسيق.

إرسال طالب التنسيق بعدها نقوم بطباعة نموذج التنسيق لكي نحصل علي نسخة طبق الأصل من تقديم الرغبات ولكن بشكل ورقي.

وختاما نتمنى لجميع الطلبة والطلبات التوفيق بإذن الله.