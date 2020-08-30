“متابعة” نتيجة تقليل الاغتراب 2020 برقم الجلوس و الرقم السري عبر موقع التنسيق لتقليل الاغتراب والتحويل بين الجامعات والمعاهد

ينشر موقع معاك يا وطن الإخباري، رابط الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2020 برقم الجلوس و الرقم السري، حيث دعي رئيس قطاع التعليم والمشرف علي مكتب التنسيق جميع الطلبة والطلبات الثانوية العامة الدخول علي موقع التنسيق لتقليل الاغتراب والتحويل بين الجامعات والمعاهد، من اجل الاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني، حيث سترفع وزارة التربية والتعليم المصرية عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لكي تسهل الأمر علي جميع الطلاب وراحتهم وليس هدفها إعادة تنسيق رغباته مرة أخرى، وذلك وفقًا للشروط والقواعد المنظمة في هذا الشأن.

سوف نرفق لكم الرابط الخاص بتحويلات تقليل الاغتراب من اجل الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس الخاص بكل طالب وطالبة، حيث آكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بانه لا يحق لأي طالب الرجوع مرة اخري إلي الكلية التي ظهرت بنتيجة التنسيق سواء بنتائج التنسيق بالمرحلة الأولي أو الثانية أو حتي المرحلة الأخيرة.

نتيجة تقليل الاغتراب 2020 برقم الجلوس و الرقم السري

الدخول علي موقع مكتب التنسيق الإلكتروني لتقليل الاغتراب .

. كتابة رقم الجلوس والرقم السرى.

كتابة الرقم التأكيدي بالخانة الأولي والثانية من اجل التأكيد.

النقر علي أيقونة الخطوة الثانية.

بعدها قم باختيار خدمة تقليل الاغتراب.

لتظهر لكم تفاصيل نتيجة التحويل لتقليل الاغتراب 2020.

اكثر من ستون ألف طالب وطالبة بالمرحلة الأولى والثانية سجلوا علي رابط التسجيل في تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة حتى الآن وذلك من اجل “تقليل الاغتراب” حتي يستطيع جميع الطلاب التحويل بين الكليات والمعاهد علي مستوي الجمهورية سواء كان الجامعات المُناظرة والغير مناظرة حسب الشروط والقواعد التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية.