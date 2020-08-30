“هنا” تردد قناة toyor baby على النايل سات || التقط التردد الجديد لقناة طيور الجنة بيبي للأطفال

نقدم تردد قناة toyor baby على النايل سات لجميع الأطفال في شمال أفريقيا ومنطقة الخليج، حيث تعتبر قناة طيور الجنة بيبي من أهم القنوات الخاصة بالأطفال لأنها تقدم العديد من البرامج المتنوعة التي حققت نجاحا كبير في وقت قصير جدا، فلدي قناة طيور البيبي مجموعة كبيرة من الأغاني والأناشيد التي تعلم أطفالنا نطق الحروف والأرقام سواء كان باللغة العربية أو الانجليزية، كما تحث تلك الكليبات علي طاعة الوالدين في العديد من الأمور، لذلك ننصح جميع الإباء والأمهات بتنزيل هذا التردد لمساعدة أطفالكم في تعليم الأخلاق والقيم الحميدة.

كما يحرص القائمون على إدارة قناة طيور الجنة بيبي على عرض العديد من الكليبات الإسلامية التي تعلم أطفالنا أداء الصلاة وقراءة القرآن الكريم وحفظه كما تحثهم على صوم شهر رمضان، كما تعرض قصة قصيرة على هيئة كلمات غنائية، التي يمكن من خلالها تعلم العبر والبعد عن أذية الأشخاص الآخرين.

تردد قناة toyor baby على النايل سات

من خلال التردد الموضح لكم بالجدول التالي يمكن التقاط تردد طيور الجنة بيبى على جهاز الاستقبال من خلال الطبق الهوائي الخاص بكم، وذلك من اجل الاستمتاع بمشاهدة كافة البرامج الغنائية على مدار اليوم بدون انقطاع ولا تشويش، كما يمكن مساعدتكم في إدخال تذبذب القناة من خلال التعليقات، وذلك في حالة وجود أي مشاكل تواجهكم أثناء البحث عن إشارة قناة toyor baby علي القمر الصناعي النايل سات.

القمر التردد الاتجاه معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ

نايل سات 11393 عمودي 27500 3/4 نايل سات 11315 عمودي 27500 3/4

عقب إدخال التردد الجديد لقناة طيور الجنة بيبي وحفظ الإعدادات ستجدون القناة باسم toyor baby ضمن قائمة القنوات الموجودة بالريسيفر الخاص بكم.